Barcellona | ottimismo per Busquets | può recuperare per la Roma

Calciomercato Inter - nuovi contatti con il Barcellona per Rafinha : filtra ottimismo : Procede la trattativa tra Inter e Barcellona per Rafinha. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra le parti, situazione che aumenta l'ottimismo per la felice conclusione dell'operazione. ...

Inter - cauto ottimismo per Rafinha. Ma il Barcellona lo convoca in Coppa : Dopo Lisandro Lopez potrebbe essere in dirittura d'arrivo il secondo colpo di mercato dell'Inter, pronta a chiudere per Rafinha del Barcellona. Oggi il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha ...

Inter - cauto ottimismo per Rafinha. Chiuso l'incontro a Barcellona : Dopo Lisandro Lopez potrebbe essere in dirittura d'arrivo il secondo colpo di mercato dell'Inter, pronta a chiudere per Rafinha del Barcellona. Si è Chiuso da poco l'incontro in Spagna tra il ...