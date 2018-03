Barbara D' Urso conduttrice del Grande Fratello Nip E' ufficiale

Barbara d’Urso nuova conduttrice del Grande Fratello 2018/ La conferma : arriva l’edizione più pop di sempre? : Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 2018, arriva la conferma dopo la riunione di Mediaset: nuovo record per l’edizione più pop di sempre? Tutti i dettagli.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:35:00 GMT)

Barbara D'Urso - Isola dei famosi e sconcerto in studio : 'Figura di m***' - Monica Setta lascia lo studio in diretta : Una 'sceneggiata' esplosiva a Domenica Live . L' Isola dei famosi fa impazzire Barbara D'Urso e due sue ospiti, Karina Cascella e Monica Setta. In studio si parla della presunta relazione clandestina ...

BOOM! Barbara D’Urso conduce Grande Fratello 2018 : Barbara D'Urso A volte ritornano. Anche quando meno te l’aspetti. Vi avevamo anticipato di una clamorosa riunione in quel di Cologno e ora vi sveliamo quel che è accaduto durante e dopo. Barbara D’Urso ha detto sì. Sarà la conduttrice partenopea la nuova padrona di casa di Grande Fratello. La signora del pomeriggio di Canale 5 torna al timone del reality a 14 anni di distanza dall’ultima edizione da lei condotta (la ...

Ascolti tv - domenica 18 marzo 2018 : vince ancora Barbara D’Urso : Ascolti domenica Live di ieri, 18 marzo 2018: lo show di Barbara D’Urso segna il 19% di share Chi ha registrato Ascolti record nella giornata tv di ieri, domenica 18 marzo 2018? Quasi tutti i programmi in prima serata hanno retto, ma ad incuriosire sono ancora una volta i dati Auditel relativi al pomeriggio: quelli […] L'articolo Ascolti tv, domenica 18 marzo 2018: vince ancora Barbara D’Urso proviene da Gossip e Tv.

Loredana Lecciso - cosa ha detto a Barbara D'Urso? Video : In questo articolo vi parliamo di #Loredana Lecciso, la nota showgirl pugliese, che sta avendo una travagliata storia sentimentale con Albano Carrisi. Come sappiamo, ultimamente le cose tra lei e l'artista di Cellino non stanno andando molto bene. Loredana ha lasciato la loro casa, trasferendosi prima a Pavia dal fratello ed a Lecce in tempi più recenti. La Lecciso fa parte attualmente del cast di uno show teatrale a tema religioso, in cui lei ...

Matteo Salvini a Domenica Live/ Da Barbara D’Urso al Governo : “parlo con tutti - no Legge Fornero e nuovo voto” : Domenica Live oggi 18 marzo: Matteo Salvini verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Barbara D'Urso fa la domanda da un milione di dollari a Loredana Lecciso : "Tu lo ami Al Bano?" : domanda da un milione di dollari quella che Barbara D’Urso ha avanzato a Loredana Lecciso negli studi di Domenica Live. Già perché la padrona di casa, dopo aver ascoltato...

Barbara d’Urso : “Tornerò a parlare del canna-gate - ecco quando” : canna-gate dell’Isola dei Famosi: Barbara d’Urso tornerà a parlare del caso a Domenica Live e Pomeriggio 5 Nessun bavaglio per Barbara d’Urso sul canna-gate. La conduttrice napoletana ha rivelato nell’ultima puntata di Domenica Live che tornerà presto a parlare delle accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Nelle ultime settimane – complici anche le elezioni […] L'articolo Barbara d’Urso: “Tornerò a ...

Barbara d’Urso chiarisce : “Ecco quando riparleremo del canna-gate” : Barbara d’Urso rivela quando torneranno le macchine della verità Barbara d’Urso prima di parlare con i suoi ospiti a Domenica Live degli ultimi fatti accaduti all’Isola dei Famosi, ha voluto zittire tutte le accuse che le sono state avanzate negli ultimi giorni. Da Striscia fino anche gli utenti sui social, molti hanno accusato la conduttrice napoletana di voler insabbiare la scabrosa vicenda avvenuta alla Villa con Francesco ...