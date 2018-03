Barbara d’Urso condurrà il Grande Fratello | è ufficiale

Grande Fratello - Barbara d’Urso torna alla conduzione del reality Mediaset : Barbara D’Urso torna alla conduzione del Grande Fratello. A dare la notizia è il sempre ben informato sito davidemaggio.it che dà per certa la decisione della padrona di casa di Pomeriggio Cinque: l’edizione del reality con gente comune, al via lunedì 23 aprile, avrà al timone proprio lei. Per la D’Urso non è la prima volta, perché già l’avevamo vista al GF nel 2003. Mediaset ha quindi deciso di schierare ...

BOOM! Barbara d’Urso conduce Grande Fratello 2018 : Barbara D'Urso A volte ritornano. Anche quando meno te l’aspetti. Vi avevamo anticipato di una clamorosa riunione in quel di Cologno e ora vi sveliamo quel che è accaduto durante e dopo. Barbara D’Urso ha detto sì. Sarà la conduttrice partenopea la nuova padrona di casa di Grande Fratello. La signora del pomeriggio di Canale 5 torna al timone del reality a 14 anni di distanza dall’ultima edizione da lei condotta (la ...

Ascolti tv - domenica 18 marzo 2018 : vince ancora Barbara D’Urso : Ascolti domenica Live di ieri, 18 marzo 2018: lo show di Barbara D’Urso segna il 19% di share Chi ha registrato Ascolti record nella giornata tv di ieri, domenica 18 marzo 2018? Quasi tutti i programmi in prima serata hanno retto, ma ad incuriosire sono ancora una volta i dati Auditel relativi al pomeriggio: quelli […] L'articolo Ascolti tv, domenica 18 marzo 2018: vince ancora Barbara D’Urso proviene da Gossip e Tv.

Matteo Salvini a Domenica Live/ Da Barbara d’Urso al Governo : “parlo con tutti - no Legge Fornero e nuovo voto” : Domenica Live oggi 18 marzo: Matteo Salvini verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Barbara d’Urso : “Tornerò a parlare del canna-gate - ecco quando” : canna-gate dell’Isola dei Famosi: Barbara d’Urso tornerà a parlare del caso a Domenica Live e Pomeriggio 5 Nessun bavaglio per Barbara d’Urso sul canna-gate. La conduttrice napoletana ha rivelato nell’ultima puntata di Domenica Live che tornerà presto a parlare delle accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Nelle ultime settimane – complici anche le elezioni […] L'articolo Barbara d’Urso: “Tornerò a ...

Barbara d’Urso chiarisce : “Ecco quando riparleremo del canna-gate” : Barbara d’Urso rivela quando torneranno le macchine della verità Barbara d’Urso prima di parlare con i suoi ospiti a Domenica Live degli ultimi fatti accaduti all’Isola dei Famosi, ha voluto zittire tutte le accuse che le sono state avanzate negli ultimi giorni. Da Striscia fino anche gli utenti sui social, molti hanno accusato la conduttrice napoletana di voler insabbiare la scabrosa vicenda avvenuta alla Villa con Francesco ...

Alberico Lemme a Domenica Live / La dieta da Barbara d’Urso : scontro con Manuela Villa e company? : Alberico Lemme a Domenica Live, il farmacista ospite da Barbara d'Urso con la sua famosa dieta: in studio anche gli opinionisti di sempre per uno scontro all'ultima caloria!(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:39:00 GMT)

Loredana Lecciso balla a Domenica Live/ Ma Barbara d’Urso indagherà su Al Bano e Romina Power? : Loredana Lecciso ospite a Domenica Live da Barbara d'Urso: dopo aver annunciato il nuovo impegno lavorativo in teatro, la compagna di Al Bano danzerà in diretta?(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Barbara d’Urso : svelati i retroscena sulla fiction La Dottoressa Giò : La Dottoressa Giò: le anticipazioni sulla fiction di Barbara d’Urso Qualche mese fa è stata lanciata una clamorosa indiscrezione, che ha acceso gli animi in rete: Barbara d’Urso tornerà a recitare nella famosissima fiction La Dottoressa Giò insieme a nientepopodimeno che Patrick Dempsey. Una notizia, che ovviamente ha mandato al settimo cielo i tantissimi estimatori della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, i quali si sono ...

Barbara d’Urso e Patrick Dempsey : news sul ritorno de La dottoressa Giò : La dottoressa Giò con Barbara d’Urso e Patrick Dempsey: quando va in onda e trama Fervono i preparativi per la nuova stagione de La dottoressa Giò, la fiction Anni Novanta che ha portato al successo Barbara d’Urso. La padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha deciso di tornare ad indossare i panni […] L'articolo Barbara d’Urso e Patrick Dempsey: news sul ritorno de La dottoressa Giò proviene da Gossip e Tv.

Eva Henger ecco perché Barbara d’Urso non mi invita più : Eva Henger racconta sul settimanale “Nuovo Tv” il motivo per il quale non sarebbe più stata invitata nei programmi di Barbara D’Urso. Come riporta il sito Leichic, ecco le parole dell’ex naufraga: “Sono d’accordo di non parlarne più, anch’io sono stanca del canna-gate, ma mi aspettavo almeno le scuse. Se non da Monte, che non lo farà mai, almeno dalla produzione e dalla conduttrice. Non dico in diretta, ma a telecamere spente. ...

“Eccola!”. Barbara d’Urso : la notizia è ormai certa. Dopo quel pesante ”no” arriva la conferma sulla regina della domenica : Nuova ed emozionante avventura per la vulcanica conduttrice napoletana Barbara D’Urso. Dopo le rodate trasmissioni ”Pomeriggio Cinque” e ”Domenica live”, la regina di Mediaset è pronta per un nuovo ed entusiasmante progetto: la conduzione del Grande Fratello nip. Un vero e proprio colpo di scena per il reality di Canale 5. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane la notizia è arrivata: Barbara Palombelli ...

“Inizia così la mia nuova vita”. La svolta di Loredana Lecciso : dopo le vicissitudini sentimentali - ecco la decisione a sorpresa anticipata dalla solita Barbara D’Urso. Chissà cosa ne pensa Al Bano… : Una relazione che in queste ultime settimane aveva tenuto banco sulle testate di gossip, quella tra Al Bano e Loredana Lecciso, della quale non è ancora del tutto chiara la natura e che secondo alcune testate sarebbe arrivata al suo capolinea, dopo due figli insieme e un rapporto che sembrava poter resistere davvero a tutto. La reunion artistica con Romina Power aveva secondo molti fanno innervosire non poco l’esuberante Loredana, e ...

Grande Fratello 15 : la conduttrice sarà Barbara D’Urso? Trattative in corso! : Barbara D’Urso torna al Grande Fratello? Queste le ultime novità per quel che riguarda il reality di canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy che dovrebbe approdare sui nostri schermi tra poco più di un mese. E’ infatti previsto che dopo l’Isola dei Famosi, che dovrebbe finire il 17 aprile, andrà in onda il Grande Fratello 15, con le persone comuni. Grande Fratello 15: Barbara D’Urso Verso la conduzione? Se prima si era fatto il nome di Belen ...