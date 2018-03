Barbara Balzerani contro Marco Minniti | Che Dio lo perdoni

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) C'è una "spada di Damocle che questi signori intendono mettere sulle lotte attuali". Cosìha parlato in conclusione della serata di venerdì scorso al Cpa di Firenze per la presentazione del suo romanzo 'L'ho sempre saputo': lo rivela un servizio realizzato quella sera, con una telecamera nascosta, dall'inviato di 'Matrix' Pietro Suber, che andrà in onda mercoledì su Canale 5. "Ai quattro ragazzi che avevano manomesso il compressore in Val di Susa - ha detto la ex brigatista, già condannata all'ergastolo e libera dal 2011 in base ai benefici della legge Gozzini - gli hanno dato l'accusa di terrorismo, li hanno messi in 41 bis! C'è una sproporzione tra quello che accade e quello che i vari ministri degli Interni... con l'ultimo, che Dio lo..., riescono ad elaborare... che mette paura, veramente".L'ex terrorista ha ...