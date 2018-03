Banksy | il nuovo murales a New York per la pittrice turca

gqitalia

(Di lunedì 19 marzo 2018)approda a Newe trova subito il modo di far parlare di sé. Il popolare street artist britannico dall’identità mai confermata ha infatti lasciato nuovamente la propria impronta artistica nella Grande Mela con dueapparsi nei giorni scorsi. Il primo rappresenta un topo che tenta invano di fuggire dalla propria ruota/gabbia, ed è stato dipinto tra le lancette dell’orologio di un ex-edificio postale del Greewich Village. Una struttura destinata alla demolizione, non particolarmente lontano dall’Empire State Building, che sarà presto rimpiazzata da un condominio di 13 piani. Al topo, insomma, non resta molto tempo. La seconda opera, invece, è un manifesto in difesa della libertà di espressione: si tratta di una chiara protesta contro l’arresto di Zehra Dogan,e giornalista curda incarcerata in Turchia a causa di un suo dipinto che ...