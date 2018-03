' Bandiera Gialla' Comuni Ciclabili Fiab premia mobilità sostenibile in paese ai piedi

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 marzo 2018) Chieti - Limitazione della velocità a 30 km orari all'interno del, parcheggi dedicati ai ciclisti, due Bike Charging Stations con una decina di bici e mountain bike a pedalata assistita, incentivi alle attività locali per investire nell'accoglienza dei cicloturisti: sono le iniziative per cui il Comune di Rapino riceverà ladeidella Federazione italiana amici della bicicletta (). Si tratta del primo comune montano dell'Abruzzo a conquistare questo riconoscimento; la consegna è in programma mercoledì 21 marzo durante una cerimonia a Bologna. "" è la rete che si propone di incentivare le amministrazioni ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica,re l'impegno di chi ha già messo in campo iniziative bike-friendly e valorizzare le ...