Balle Spaziali | Marco Travaglio smonta due fake news | come andò veramente nel 2013 tra

Balle Spaziali - 4 fake news da demolire : da Gentiloni premier per tutte le stagioni a Berlusconi vittima della mafia : E’ vero che è colpa di Virginia Raggi se lunedì 26 febbraio si sono bloccati i treni dopo la nevicata che ha colpito l’Italia centrale? E poi: è vero che il premier Paolo Gentiloni è talmente bravo e ha fatto tali miracoli in 14 mesi di governo, che sarebbe cosa buona e giusta riaverlo al potere, indipendentemente da chi vincerà o perderà le elezioni del 4 marzo? Ma è vero che Silvio Berlusconi è vittima di una persecuzione persino ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : dall’inchiesta di Fanpage all’intervento di Calenda su Embraco : Questa settimana Marco Travaglio si dedica alla scomposizione di quattro fake news nella 15esima puntata di Balle Spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft a partire da oggi, 24 febbraio. Prima: è vero che Fanpage ha violato tutte le regole del giornalismo utilizzando un ex camorrista pentito come agente provocatore per scoperchiare la nuova Gomorra? Seconda: è vero che la candidata di +Europa, Emma Bonino, è una perfetta ...

Balle Spaziali - la finta lotta all’evasione e ai clandestini - con Berlusconi ‘rincoglionito’. Travaglio svela 3 menzogne della stampa e dei politici : I giornali rilanciano gli annunci del governo Gentiloni: più di 20 miliardi incassati dalla lotta all’evasione fiscale, nuovo record. Maria Elena Boschi esulta: “I miliardi recuperati sono 25,8”. Boom di incassi. Ma il trucco è nelle sanatorie, che offrono sconti a chi non paga le tasse. Dall’attività di recupero dell’evasione, infatti, lo Stato ha incassato nel 2017 900 milioni di euro. Gli sciacalli, intanto, volano su Macerata, dove il ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : dai “migliori” del Pd agli elogi pro-Berlusconi della stampa straniera : Matteo Renzi ha dichiarato di aver scelto, in vista delle elezioni del 4 marzo, i “migliori” candidati nelle liste del Pd: sarà vero? Romano Prodi ha detto che bisogna assolutamente scegliere il centrosinistra, cioè la coalizione che ruota intorno al Pd per non disperdere il voto. E’ davvero così? Silvio Berlusconi nega in tutti i modi di voler fare un governo di larghe intese con Matteo Renzi dopo le elezioni. Il segretario ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 bugie : dalle scuse (non dovute) a Renzi sul Caso Consip alle (finte) liste pulite : Ci avevano detto che il Rosatellum ci avrebbe permesso di scegliere i candidati. Poi, però, scopriamo che Maria Elena Boschi sarà candidata in Trentino Alto Adige e che Emma Bonino chiede un collegio sicuro. Sarà vero, quindi, che la nuova legge elettorale ci permette di votare in base alle competenze territoriali del candidato? Seconda balla. Matteo Renzi aveva detto che avremmo dovuto chiedere scusa a lui e a suo padre Tiziano per tutte le ...

Balle Spaziali - dalla razza bianca di Attilio Fontana ai 6000 Spelacchio di Beppe Sala. Su Loft Travaglio smonta 4 fake news : Attilio Fontana e la razza bianca: è vero che la Costituzione contiene elementi a discapito dell’affermazione del candidato leghista alla Regione Lombardia? Matteo Renzi e Carlo De Benedetti: è vero che non è successo nulla, che non sono passate tra loro informazioni privilegiate, che non c’è stato insider trading e che l’Ingegnere sapeva già tutto da agenzie e giornali sull’imminente decreto di riforma delle Banche ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio sulle fake news della settimana : dalle tasse “trumpiane” alle scuse di Le Monde : E’ vero che la proposta di Piero Grasso di abolire le tasse universitarie favorirebbe i più ricchi come va dicendo il Pd? E ancora, è vero, come dicono tutti i “giornaloni” che Virginia Raggi ha chiesto il rito immediato per allungare i tempi del processo per falso allo scopo di oltrepassare il 4 marzo, data delle elezioni? E poi, davvero Fabio Fazio e Bruno Vespa sono vittime di un nuovo editto bulgaro ordito dai 5Stelle per ...

'Balle spaziali' - astronauta Kanai : 'In Iss cresciuto di 9 cm - anzi 2' - : L'astronauta giapponese è sulla Iss da tre settimane. In un tweet aveva annunciato di essere già più alto di 9 centimetri. Poi il passo indietro: c'è stato un "errore di misurazione". E, dopo le ...