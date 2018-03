Ballando con le Stelle | Giovanni Ciacci risponde ad Ivan Zazzaroni | Bisogna

Ballando - la replica di Giovanni Ciacci : 'Zazzaroni omofobo? Io applico la tolleranza. Con Mariotto un fidanzato in comune. A luglio mi ... : Colpo di scena in diretta a Detto Fatto . Nel corso della puntata di oggi il costumista Giovanni Ciacci si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha replicato a Ivan Zazzaroni, che a Ballando con le ...

Stefano Oradei altezza - peso e foto fisico del maestro di Ballando con le stelle : peso e altezza di Stefano Oradei? Queste sono solo alcune delle curiosità che conoscerete sul maestro di Ballando delle stelle che, sin dalla nona edizione, ha danzato con VIP tutti diversi tra loro, ottenendo sempre un riscontro positivo da parte del pubblico, che adora sia la sua arte sia lui, visto che è un bellissimo ragazzo e ha un fisico da paura! Anno dopo anno non manca mai la sua voglia di stare sul palco: non si è ancora abituato alle ...

Ballando con le stelle - gli occhi di ghiaccio di Akash Kumar frutto della chirurgia? Come averli : Ballando con le stelle, gli occhi di ghiaccio di Akash Kumar frutto della chirurgia? Come averli Siete rimasti anche voi folgorati dagli occhi color ghiaccio di Akash Kumar, concorrente di Ballando ...

Akash Kumar - Pablo o Andrea P.? Il mistero del bello di Ballando con le stelle : Dalla prima puntata di Ballando con le stelle , sui social non si fa altro che parlare di Akash Kumar , il modello 25enne metà indiano e metà brasiliano . A colpire il pubblico non sono state certo le ...

Ballando con le stelle : Eleonora Giorgi confessa un difficile passato : Eleonora Giorgi a Ballando con le stelle: tanti drammi nel suo passato Eleonora Giorgi è una delle protagoniste della tredicesima edizione di Ballando con le stelle, lo show di Raiuno condotto da Milly Carlucci che ha riaperto i battenti sabato 10 marzo. La famosa attrice, che balla in coppia con Samuel Peron, è già finita nel mirino della giuria: nella prima puntata Mariotto le ha dato zero e nella seconda Selvaggia Lucarelli le ha detto che ...

Ballando con le Stelle - Zazzaroni non vota la coppia uomo-uomo. Accusato di omofobia spiega la scelta a Radio24 : Ivan Zazzaroni è l’uomo al centro delle polemiche: nel corso della trasmissione Ballando con le Stelle, in onda su RaiUno il sabato sera, si è rifiutato di esprimere il suo voto all’esibizione di una delle coppie in gara. Si tratta della coppia uomo-uomo Ciacci-Todaro. Zazzaroni, giornalista sportivo e giudice di Ballando Con le Stelle, ha spiegato le motivazioni ai microfoni di 24Mattino, trasmissione di Radio24 condotta da Luca ...

Ballando con le Stelle - la finta polemica di Zazzaroni : Cosa hanno a che fare uno stilista, un senatore ed un giornalista? Potrebbe sembrare l’inizio di una barzelletta, invece è tutto ciò che in questo momento ruota attorno allo show del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le Stelle. Tra i concorrenti di quest’anno c’è infatti anche lo stilista senese Giovanni Ciacci, da anni costumista televisivo (è lui il genio malefico che ha scelto gli assurdi vestiti di Antonella Clerici per il Sanremo che lei ...

Ballando con le Stelle - Zazzaroni : «Voterò Ciacci-Todaro - se basta a fugare le accuse di omofobia» : Ivan Zazzaroni Che il suo giudizio negativo fosse esclusivamente estetico, Ivan Zazzaroni lo aveva precisato. Ma le intenzioni non sono bastate. Dopo essersi rifiutato di valutare l’esibizione di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, il giornalista è stato subissato di critiche e tacciato di omofobia. Quest’ultima accusa – da lui stesso ritenuta “intollerabile” – ha costretto il giudice ...

“Sono nate tre coppie”. Ballando con le stelle - esplode la passione tra i ballerini. Fuori dallo studio… Poi quelle parole pronunciate in diretta - ve le siete perse? : Oltre il ballo c’è di più. Almeno così raccontano i beninformati. Eh sì perché pare proprio che dietro le quinte di Ballando con le stelle , la trasmissione diretta da Milly Carlucci in onda sabato sera su Rai 1, stia succedendo qualcosa. Tra tre coppie in particolare che, tra l’altro, pare siano anche quelle con maggior credito da parte del pubblico. Nella giornata che ha visto l’eliminazione del tenebroso Don Diamont il loro feeling ...