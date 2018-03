Ballando con le stelle | Eleonora Giorgi confessa un difficile passato

Ballando con le Stelle - Zazzaroni non vota la coppia uomo-uomo. Accusato di omofobia spiega la scelta a Radio24 : Ivan Zazzaroni è l’uomo al centro delle polemiche: nel corso della trasmissione Ballando con le Stelle, in onda su RaiUno il sabato sera, si è rifiutato di esprimere il suo voto all’esibizione di una delle coppie in gara. Si tratta della coppia uomo-uomo Ciacci-Todaro. Zazzaroni, giornalista sportivo e giudice di Ballando Con le Stelle, ha spiegato le motivazioni ai microfoni di 24Mattino, trasmissione di Radio24 condotta da Luca ...

Ballando con le stelle - Zazzaroni crocifisso perche non vota il balletto gay : Povera Milly Carlucci, ha tentato in tutti i modi tenere fuori da 'Ballando con le stelle' la polemica 'gay o non gay', ma gia alla seconda puntata, andata in onda l'altra sera, ha dovuto rassegnarsi ...

Ballando con le Stelle - la finta polemica di Zazzaroni : Cosa hanno a che fare uno stilista, un senatore ed un giornalista? Potrebbe sembrare l’inizio di una barzelletta, invece è tutto ciò che in questo momento ruota attorno allo show del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le Stelle. Tra i concorrenti di quest’anno c’è infatti anche lo stilista senese Giovanni Ciacci, da anni costumista televisivo (è lui il genio malefico che ha scelto gli assurdi vestiti di Antonella Clerici per il Sanremo che lei ...

Ballando con le Stelle - Zazzaroni : «Voterò Ciacci-Todaro - se basta a fugare le accuse di omofobia» : Ivan Zazzaroni Che il suo giudizio negativo fosse esclusivamente estetico, Ivan Zazzaroni lo aveva precisato. Ma le intenzioni non sono bastate. Dopo essersi rifiutato di valutare l’esibizione di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, il giornalista è stato subissato di critiche e tacciato di omofobia. Quest’ultima accusa – da lui stesso ritenuta “intollerabile” – ha costretto il giudice ...

'E' inaccettabile' - scoppia il caso omofobia a Ballando con le stelle. Verrano presi provvedimenti? : 'E' inaccettabile', scoppia il caso omofobia a Ballando con le stelle. Verranno presi provvedimenti? Scintille nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018. Hanno scatenato un putiferio le ...

“Sono nate tre coppie”. Ballando con le stelle - esplode la passione tra i ballerini. Fuori dallo studio… Poi quelle parole pronunciate in diretta - ve le siete perse? : Oltre il ballo c’è di più. Almeno così raccontano i beninformati. Eh sì perché pare proprio che dietro le quinte di Ballando con le stelle , la trasmissione diretta da Milly Carlucci in onda sabato sera su Rai 1, stia succedendo qualcosa. Tra tre coppie in particolare che, tra l’altro, pare siano anche quelle con maggior credito da parte del pubblico. Nella giornata che ha visto l’eliminazione del tenebroso Don Diamont il loro feeling ...

Ballando con LE STELLE 2018/ Giovanni Ciacci replica a Ivan Zazzaroni : "Non ti curar di loro ma Zazza e passa" : BALLANDO con le STELLE 2018: dopo l’accusa di omofobia, Ivan Zazzaroni ha risposto ai suoi haters con un post al vetriolo su Twitter. Ecco le sue parole.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 08:50:00 GMT)

Ballando con le stelle : Zazzaroni-Ciacci - reazioni dei protagonisti e gogna web Video : #giovanni ciacci ha atteso qualche ora prima di esprimere il suo pensiero sulla decisione di Ivan Zazzaroni [Video] di non votare la sua esibizione a #Ballando con le stelle. Lo stylist, protagonista della trasmissione Detto Fatto, ha liquidato la vicenda con un commento ironico postato sui profili social. 'Come diceva Dante, non tu curar di loro, ma Zazza e passa frase copiata da un giornalista che stimo molto. Vi siamo piaciuti? Io mi diverto ...

Ballando con le stelle 2018/ Ivan Zazzaroni tuona sui social : “Ho espresso un giudizio sincero - ma…” : Ballando con le stelle 2018: dopo l’accusa di omofobia, Ivan Zazzaroni ha risposto ai suoi haters con un post al vetriolo su Twitter. Ecco le sue parole.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Ivan Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Altre polemiche : L'omofobia è... (Ballando con le stelle) : Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: voto "zero" per esibizioni e critiche alla coppia scatenano bufera "omofobia". Lo scontro con Tommaso Cerno: "non sono omofobo, ora basta"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:24:00 GMT)

Anastacia alla terza di Ballando con le stelle (Anteprima Blogo) : Colpo grosso per la terza puntata di Ballando con le stelle in onda sabato prossimo in prima serata su Rai1. Dopo Robozao e Silvan che hanno contribuito a scaldare il pubblico dell'auditorium del foro italico in Roma nelle prime due puntate dello spettacolo diretto e condotto da Milly Carlucci, giunge il primo nome forte a vestire i panni di ballerino per una notte.TvBlog è on grado di anticipare questo nome, si tratta della cantante ...

'Ballando con le stelle' - il giornalista Zazzaroni non vota la coppia di uomini : è polemica : Sulla coppia di uomini il curatore di immagine Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro a ' Ballando con le stelle ' su Rai1 si continua a polemizzare. L'ex condirettore di Repubblica oggi senatore Pd ...

Ballando con le stelle - bufera su Zazzaroni : "Intervenga la Rai" : Dopo il rifiuto di Ivan Zazzaroni di giudicare con un voto l'esibizione della coppia Ciacci-Todaro a Ballando con le stelle , è scoppiata una vera e propria bufera sul programma. Di fatto il primo a ...

Ballando con le stelle - Tommaso Cerno e la delirante teoria su Ivan Zazzaroni : 'La Rai sta virando a destra' : A Ballando con le stelle di Milly Carlucci , il giudice Ivan Zazzaroni ha avuto qualcosa da eccepire: già, a lui il ballo tra due uomini non è piaciuto . E così, sostenendo che la danza sia ...