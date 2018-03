Ballando con le stelle 2018 Ivan Zazzaroni tuona sui social | “Ho espresso un giudizio

Ivan Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Altre polemiche : L'omofobia è... (Ballando con le stelle) : Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: voto "zero" per esibizioni e critiche alla coppia scatenano bufera "omofobia". Lo scontro con Tommaso Cerno: "non sono omofobo, ora basta"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:24:00 GMT)

Anastacia alla terza di Ballando con le stelle (Anteprima Blogo) : Colpo grosso per la terza puntata di Ballando con le stelle in onda sabato prossimo in prima serata su Rai1. Dopo Robozao e Silvan che hanno contribuito a scaldare il pubblico dell'auditorium del foro italico in Roma nelle prime due puntate dello spettacolo diretto e condotto da Milly Carlucci, giunge il primo nome forte a vestire i panni di ballerino per una notte.TvBlog è on grado di anticipare questo nome, si tratta della cantante ...

Ballando con le stelle - “trucchetto” acchiappa share/ Ascolti C’è posta per te - il tentato colpo Rai : Ballando con le stelle, “trucchetto” acchiappa share contro C'è posta per te e Maria De Filippi; ecco come la Rai e Milly Carlucci hanno tentato il colpaccio (senza riuscirci).(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:12:00 GMT)

"Questa cosa esteticamente non mi piace". Ivan Zazzaroni non dà voto alla coppia maschile - scoppia la polemica a Ballando con le Stelle : Esplode la polemica - anche social e anche dal movimento gay - per la decisione di ieri sera del giurato Ivan Zazzaroni di non votare nel corso di 'Ballando con le Stelle' l'esibizione della coppia al maschile composta dal costumista senese Giovanni Ciacci e da Raimondo Todaro, quest'ultimo in qualità di maestro e componente da anni dello staff del talent condotto da Milly Carlucci. "Quella di Zazzaroni ieri sera a 'Ballando con le ...

