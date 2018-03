Baby gang picchia a morte 18enne di Ostia

Dentro una Baby gang - dove nessuno vuole essere «O’scemo» : «Per capirli davvero devi sapere che loro non hanno paura della morte, perché sono ancora bambini». Sergio dice questa frase, mentre mi accompagna nelle piazzette dei Quartieri Spagnoli «gestite» dalle baby gang, ragazzini che fanno branco e arrivano anche ad uccidere. Com’è accaduto pochi giorni fa a Napoli quando tre minorenni, oggi in stato di fermo, hanno colpito a morte la guardia giurata Francesco Della Corte. «Se ci vai da sola non ...

Napoli - le ragazze della Babygang : 'Che scemi - hanno confessato' : Prima di perdere i sensi, prima di entrare in coma, ha provato ad avvisare i colleghi, ha provato a connettersi con la sua centrale operativa. Lì, in ginocchio, nella notte di Piscinola, mezzo corpo ...

Guardia giurata uccisa da Baby gang - la moglie chiede giustizia : "Non può finire così" : Napoli si stringe attorno ai familiari di Franco Della Corte, il vigilantes brutalmente aggredito e ucciso da una baby...

Napoli - Vigilante ucciso con una spranga di ferro : nella Babygang una promessa del calcio. 'Ci sbrighiamo per l'allenamento?' : 'Ci sbrighiamo in tempo per l'allenamento?': gli agenti del commissariato di Scampia hanno appena prelevato C.U. e stanno per interrogarlo. Il sedicenne è accusato di aver partecipato all'aggressione ...

Babygang a Napoli - la fabbrica dei mostri : Le piccole belve sono state tradite da un video. Hanno confessato di aver brutalmente ucciso la guardia giurata Francesco Della Corte nel tentativo di rapinargli la pistola di ordinanza. Quale ...

Uccisa da Baby-gang in Gb - la mamma di Mariam : 'L'avevano già aggredita' - La Procura apre un'inchiesta : Era già stata aggredita dalla babygang di bulle ad agosto la ragazza italo-egiziana morta dopo essere stata presa a botte da un gruppo di ragazzine a Nottingham , in Inghilterra. A denunciarlo al ...

La ragazza italo-egiziana uccisa dalla Baby gang diventa un caso internazionale : Ed era il mondo per me. Cercava di aiutare tutti. Non è giusto: avevo bisogno di aiuto ed è arrivato dopo, quando era morta'. Accuse sono state lanciate anche contro i medici dell'ospedale dove la ...