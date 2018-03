Azioni Facebook | crollo a Wall Street dopo scandalo thisisyourdigitallife Comprare a

Secondo le NAzioni Unite Facebook alimenta l’odio contro le minoranze in Myanmar : Facebook sta giocando un ruolo predominante di diffusione di incitamento all’odio in Myanmar, teatro di una crisi e di un possibile genocidio. Questo il parere delle Nazioni Unite. E proprio da Marzuki Darusman, presidente dell’Independent International Fact-Finding Mission delle Nazioni Unite in Myanmar, ha dichiarato ai giornalisti che i social media hanno svolto un “ruolo determinante” in Myanmar. Vittima della crisi ...

degasperi replica a bordon - FACEBOOK - * ' Non penso che il carico di stress e la carenza di personale dipendano dalle mie interrogAzioni ' -... : La cronaca riporta che il Dg dell'Apss, utilizzando le risorse pubbliche dell'Ufficio legale, ha depositato in Procura un esposto-denuncia contro di me. I cittadini staranno sicuramente meglio nel sapere ...

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco le CITAzioni e le FRASI più divertenti e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp in occasione della Giornata internazionale della donna : L’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime ancora oggi. E’ un’occasione per condividere FRASI, foto e video con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e perché no, che facciano riflettere sull’importanza di questa ricorrenza. Di seguito proponiamo una selezione di ...

Zuckerberg ha venduto Azioni di Facebook per 500 milioni in un solo mese : Mark Zuckerberg, 34enne fondatore e amministratore delegato di Facebook, ha venduto circa 500 milioni di dollari di azioni della sua società a febbraio. Lo ha rivelato Reuters. I soldi serviranno al ...

Le 'scandalose' rivelAzioni di Facebook : Bonino nel 1994 stava nel centrodestra : Lo sapevamo già perché, per saperlo, basta avere un minimo a cuore la storia politica di questo Paese; che dico, basta non essere stati ibernati negli ultimi vent'anni; che dico, basta documentarsi e ...

Facebook ha in mano informAzioni sensibili sul 40% della popolazione europea : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) La primavera di Facebook in Europa continua a preannunciarsi sempre più calda. I ritocchi che il social network dovrà approntare prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo per protezione dei dati (25 maggio) non accennano a diminuire e mentre una corte belga si è già pronunciata, ora una ricerca spagnola mette altra carne al fuoco. Uno studio dell’Università Carlos III di Madrid quantifica la ...

Fiona e Aloha : ecco le anticipAzioni sui due smart speaker con display di Facebook : Pare che Facebook abbia in progetto di lanciare due smart speaker, i cui nomi in codice sarebbero Fiona e Aloha, entro luglio. ecco tutti i dettagli L'articolo Fiona e Aloha: ecco le anticipazioni sui due smart speaker con display di Facebook è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

14 febbraio 2018 - Buon San Valentino : ecco IMMAGINI - VIDEO - FRASI e CITAzioni per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/34 ...

14 febbraio 2018 - Buon San Valentino : ecco le FRASI e CITAzioni più romantiche per gli auguri su WhatsApp e Facebook : C’è chi celebra ogni istante, c’è chi non sospetta sorprese, chi non ha voglia di festeggiare e chi, invece, indifferente alle ricorrenze, si “accontenta” di avere accanto una persona che lo/a ami incondizionatamente. Fatto sta che è il giorno di regali, di cioccolatini, rose, gioielli, ma anche degli auguri! San Valentino è la festa dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e ...

La semplice regola di Google e Facebook sulle relAzioni tra dipendenti : Si può chiedere un appuntamento a un/una collega solo una volta, non una seconda: ma è semplice solo in teoria The post La semplice regola di Google e Facebook sulle relazioni tra dipendenti appeared first on Il Post.

Le buone Azioni riusciranno ad "aggiustare" Facebook? : Lo ha detto Mark Zuckerberg: “Dobbiamo aggiustare Facebook”. Lo ha ribadito anche agli analisti dopo la diffusione dei dati trimestrali: “Il fattore più importante nel nostro business non sarà mai il tempo speso sulla piattaforma ma la qualità della conversazione e delle connessioni”. Certo, lo ha detto proprio quando il tempo speso è calato. E le scelte per la gestione di fake news e ingerenze ...

Facebook Social Good : gli strumenti per favorire le donAzioni : Alla fine di novembre 2017 Facebook annunciava negli Stati Uniti Social Good, una serie di strumenti, già integrati sul sito web e app, che le organizzazioni no profit possono utilizzare per raccogliere fondi e consenso online. Come aveva spiegato due mesi fa il team, si tratta di un’opportunità senza pari per enti e associazioni che non hanno la forza di comunicarsi all’esterno, non come fanno le grandi ONG. Oggi Social Good è disponibile anche ...