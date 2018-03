Autostrada | Tir con bombole si ribalta Code in A1 | chiuso tratto Roma-Orte

Tir in fiamme - lunghe code sull'Autostrada Napoli-Salerno : ERCOLANO - Va a fuoco un camion, paura e lunghe code sull'autostrada. Il fatto si è verificato nel pomeriggio all'altezza dell'uscita Portici-Ercolano dell'A3 in direzione Salerno. A rimanere avvolta ...

Tir in fiamme vicino a Carisio : Autostrada bloccata e disagi al traffico : Grandi disagi al traffico, sulla Torino - Milano, a causa di un tir che ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di mercoeldì poco prima del casello di Carisio. Il mezzo pesante, che trasportava ...

Schianto tra due tir sull'A4 : autocisterna riversa acido in Autostrada | Video : Due camion incidentati e litri e litri di acido solforico versati sull'asfalto dell'autostrada A4, nel tratto Rho - Barriera di Milano 'Ghisolfa'.

Autostrada A13 - tir si ribalta. Donata ai poveri la verdura che trasportava : Lusia , Rovigo, , 10 marzo 2018 - Recita un proverbio che si ritiene sia piuttosto antico: "Non c'è male che per bene non venga". Non deve essere stato certo tanto d'accordo il camionista del tir che, ...

Incidenti : Venezia - sulla A4 tamponamenti tra Tir - chiusa l'Autostrada : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - Circolazione congestionata anche nel pomeriggio sulla A4 Trieste Venezia oggi. Dopo l’incidente di questa mattina che ha reso necessaria la chiusura, per due ore, dell’autostrada, un ulteriore tamponamento fra mezzi pesanti, accaduto nel primo pomeriggio, ha richiesto n

Incidenti : Venezia - sulla A4 tamponamenti tra Tir - chiusa l’Autostrada : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) – Circolazione congestionata anche nel pomeriggio sulla A4 Trieste Venezia oggi. Dopo l’incidente di questa mattina che ha reso necessaria la chiusura, per due ore, dell’autostrada, un ulteriore tamponamento fra mezzi pesanti, accaduto nel primo pomeriggio, ha richiesto nuovamente la chiusura dell’infrastruttura nello stesso tratto Latisana e Portogruaro, sempre direzione Venezia, con uscita ...

“Sono sotto le lamiere!”. Incidente choc : vigili del fuoco in azione. Uno scontro pauroso tra tir e furgoni sull’Autostrada italiana. La situazione : Le avverse condizioni meteo non stanno solo paralizzando l’Italia e i mezzi di trasporto pubblici (ritardi pesantissimi per treni, aerei e bus), ma creano anche incidenti gravi sulla rete stradale piena di ghiaccio e neve. Un grave Incidente stradale, infatti, è avvenuto nella mattinata lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto tra i caselli di Boara e Monselice in direzione di Padova. Intorno alle 9.30 due tir e un furgone ...

Tirrenica - nuovo pasticcio : un pezzo di strada statale resterà in gestione alla concessionaria Autostradale dei Benetton : Altro che “spezzatino autostradale”, come molti temevano diventasse il percorso tra Tarquinia e Rosignano, 200 chilometri in faccia al Tirreno tra l’alto Lazio e la Maremma toscana, in una delle zone più pregiate d’Italia da un punto di vista turistico e ambientale. Stanno facendo di peggio: il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, l’Anas, l’azienda statale delle strade, e la Sat, la società autostradale del ...

Incidente stradale/ A26 - maxi-scontro in Autostrada : 19 macchine e 2 tir coinvolti - almeno otto feriti : Incidente stradale, oggi 27 gennaio 2018: un giovane di 23 anni è morto in provincia di Ravenna dopo aver perso il controllo dell'auto. Un 81enne è stato investito in provincia di Catanzaro.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Maxi incidente in galleria in Autostrada : coinvolti 2 tir e 19 auto : Sabato di passione sulla A26, tra Ovada e il bivio con l’A10 in direzione Genova, dove un Maxi incidente ha coinvolto 19 auto e due mezzi pesanti, con perdita di gasolio sulla...

Cadavere in Autostrada : è di un ragazzo di 26 anni - forse viaggiava attaccato a un tir : Un Cadavere è stato trovato intorno alla mezzanotte sul ciglio dell’autostrada A14 tra i caselli di Imola e Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Si tratta di un 26enne afghano. Il corpo...

Tir a fuoco in Autostrada : Un mezzo pesante è andato a fuoco, nel pomeriggio di oggi, domenica 7 gennaio, a poca distanza dal casello di Greggio. Il mezzo viaggiava in direzione Milano: a causa di un'avaria, è andata a fuoco la ...

Contursi Terme - tir si ribalta sull'Autostrada A2 : deceduto il conducente : Contursi Terme. Tragico indicente sull'autostrada A2 all'altezza dello svincolo per Contursi Terme. Questa mattina intorno alle 6.30 un tir proveniente da Benevento che trasportava maiali si è ...