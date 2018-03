Auto Uber investe e uccide donna Usa | stop ai test guida autonoma | futuro della

Donna travolta e uccisa da un’Auto a guida Autonoma Uber sospende i test - Video : Ferme le sperimentazioni in tutte le città, San Francisco, Pittsburgh, Phoenix e Toronto dopo che una delle vetture ha colpito una passante a Tempe, Arizona

Uber sospende i test sull'Auto a guida Autonoma dopo un incidente mortale : Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto autonoma di Uber. L'incidente, avvenuto in Arizona, spinge l'app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture senza guidatore in corso in diverse città, fra le quali San Francisco, Phoenix, Pittsburgh e Toronto."È una notizia terribilmente triste. Lavoriamo con le autorità per capire cosa è accaduto" afferma Dara Khosrowshahi, ...

Uber - incidente mortale in Arizona. Sospesi tutti i test sulla guida Autonoma : Uno sport utility a guida autonoma della flotta di Uber è stato coinvolto in un incidente mortale la scorsa notte a Tempe, in Arizona. L’auto ha investito una donna che si trovava su un attraversamento pedonale mentre era inserita la modalità self driving, nonostante a bordo della vettura fosse presente un driver “umano”. Il quale, tuttavia, non è riuscito a riprendere il controllo dell’auto in tempo per evitare lo ...

Auto Uber a guida autonoma investe e uccide un pedone : Incidente mortale a Tempe, in Arizona, per un'Auto di Uber a guida Autonoma, che ha investito e ucciso una donna mentre attraversava la strada fuori delle strisce pedonali. Secondo la Fox, la ...