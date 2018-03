Auto Uber a guida autonoma investe e uccide un pedone

Un veicolo Autonomo di Uber investe e uccide una donna : stop ai test : Un’automobile a guida autonoma di Uber ha investito una donna a Tempe, in Arizona. La vittima, a causa delle ferite, è morta nelle ore successive in ospedale, come riporta la stampa americana. L’incidente è avvenuto la scorsa notte, durante un test di un suv a guida autonoma della popolare app per prenotare passaggi in auto. La donna ha attraversato la strada nel momento in cui il veicolo sopraggiungeva ed è stata travolta. A causa di questo ...

F1 - Alfa Romeo Sauber - Vasseur cAuto : 'Guardate Red Bull e Mercedes - ci hanno messo anni a vincere' : Ci sono voluti cinque anni per diventare nuovamente campione del mondo. Sarà un progetto a medio termine tornare a metà classifica, non avverrà tra un anno o due anni . Guarda anche la Force India , ...

Sull'Autostrada i camion di Uber vanno col pilota Automatico? : Il 20 ottobre del 2016 migliaia di lattine di birra viaggiavano su un camion senza conducente: a firmare l’impresa era stata la startup Otto, a quei tempi acquistata da poco da Uber. Il presente invece si chiama Freight, ed è il servizio di consegne commerciali messo a punto direttamente da Uber. Che da qualche tempo ha cominciato a far viaggiare i suoi rimorchi proprio senza guidatore. E in attesa di scoprire se il ...

Le Auto nere di Uber presto potrebbero diventare dei 'piccoli Autobus' : Uber e Lyft, i due colossi statunitensi del trasporto privato con conducente, stanno congestionando il traffico delle città nordamericane più che risolvendone i problemi. Lo sostiene una ricerca, intitolata Fare Choiches, condotta dal Metropolitan Area Planning Council, che ha intervistato 944 utenti di questo genere di servizi. Il 59 percento di loro ha ammesso di usare Uber o Lyft al posto di prendere i mezzi pubblici di Boston, ...

Uber lancia Health : porterà in Auto i pazienti in ospedale : Il servizio Uber Health consentirà a cliniche e medici di assicurare un trasporto ai pazienti. La sperimentazione parte negli Stati Uniti

Uber lancia Health : porterà in Auto i pazienti in ospedale : Prenotare una corsa con un preavviso di 30 giorni o di soli pochi minuti. È questa la possibilità offerta da Uber a tutte le organizzazioni sanitarie per fornire un trasporto ai pazienti. Il nuovo servizio – che si chiama Uber Health – mette a disposizione di cliniche, ospedali e centri di riabilitazione una piattaforma di corse per i loro pazienti e clienti, gestibili da un unico cruscotto, senza bisogno di possedere un account dell app. Una ...

waymo uber Auto senza conducente : Lo scorso febbraio Alphabet, la casa madre di Google, denunciò Uber per aver sottratto segreti industriali a waymo, la divisione di Mountain View dedicata alle auto senza conducente. Dopo otto anni al lavoro su questo progetto, un ingegnere, Anthony Lewandowski, aveva lasciato, nel gennaio 2016, waymo per fondare una sua startup, Otto, portando con sé i brevetti. Subito dopo Otto sarebbe stata acquistata da Uber, ...

Alfa Romeo Sauber F1 accende il nuovo motore per la prima volta - Motori e Auto - : Ricordiamo infine che la presentazione del 20 febbraio potrà essere seguita online in streaming nei principali canali di Alfa Romeo e Sauber.