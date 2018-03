Auto a guida Autonoma investe e uccide una donna : Uber sospende tutti i suoi test : Auto a guida Autonoma investe e uccide una donna: Uber sospende tutti i suoi test La macchina era in modalità Autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo per evitare l’incidente Continua a leggere L'articolo Auto a guida Autonoma investe e uccide una donna: Uber sospende tutti i suoi test proviene da NewsGo.

Spazio : le tempeste magnetiche potrebbero interferire con le Auto a guida Autonoma : In un’intervista a Bloomberg, Scott McIntosh, direttore dell’osservatorio presso il National Center for Atmospheric Research di Boulder, in Colorado, ha dichiarato che le tempeste magnetiche potrebbero interferire con le auto a guida autonoma, alterando o interrompendo la connessione dati tra il Gps e i satelliti che forniscono in tempo reale le informazioni sulla posizione. “I sistemi di guida autonoma non dovrebbero essere ...

Le Auto che si guidano da sole hanno un nuovo sponsor : l’industria dell’alcol : Perché potrebbero contemporaneamente aumentare le vendite e ridurre la guida in stato di ebbrezza The post Le auto che si guidano da sole hanno un nuovo sponsor: l’industria dell’alcol appeared first on Il Post.