Austin | torna l' incubo Unabomber | nuova esplosione | almeno due feriti

Austin - NUOVA ESPLOSIONE IN TEXAS/ Quarto pacco-bomba : torna l’incubo “Unabomber” in città : torna in azione l'attentatore (o il gruppo terroristico) che aveva già seminato morte a inizio marzo a AUSTIN nel TEXAS: domenica sera è esplosa una NUOVA bomba(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:00:00 GMT)