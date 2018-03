tenews

: 'Aumento contributo di sbarco, solo per progetti' - TeleelbaPaolo : 'Aumento contributo di sbarco, solo per progetti' - QuiNewsElba : Contributo di sbarco, PD contrario all'aumento - stevedorsoduro : RT @FondazioneNE: #export in crescita nel territorio italiano. Tra le regioni che forniscono il maggiore contributo all'aumento delle espor… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) ...un periodo in cui oggettivamente gli enti locali fanno fatica a reperire risorse anche per le manutenzioni ordinarie di loro competenza e gli effetti ricadono in maniera negativa sull'intera economia ...