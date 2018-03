Atletico 2000 | Scandurra | «La classifica ci penalizza»

Atletico 2000 calcio (Juniores reg.) : Pucci non molla : Pucci : Il gruppo crede ancora al primo posto Roma – Dieci partite alla fine del campionato, una lunga volata che riprenderà domani con la... L'articolo Atletico 2000 calcio (Juniores reg.) : Pucci non molla proviene da Roma Daily News.

Allievi Atletico 2000 - Valerio : «Puntiamo alle finali» : ROMA - Vincere era fondamentale. Lo sanno bene gli Allievi dell' Atletico 2000 alle nati da Gianluca Valerio . Il 2-0 ottenuto in trasferta nella sfida contro il Campus Eur dona ai 2001 tre punti ...

Atletico 2000 - Migani : «La salvezza è vicina» : ROMA - Due gli obiettivi che vedono protagonista il tecnico dell' Atletico 2000 Ivan Migani proiettato in un tour de force finale piuttosto intenso: la prima squadra ha l'obbligo di ottenere in fretta ...

Allievi Atletico 2000 - Cervera : «Bella vittoria sul Latina Scalo Sermoneta» : ROMA - Per gli Allievi Fascia B dell' Atletico 2000 arriva una bella vittoria nell'ultimo appuntamento. Un netto 2-0 ai danni del Latina Scalo Sermoneta regala tre punti importantissimi alla formazione ...

L' Atletico 2000 saluta Antonini. In panchina Migani : ROMA - L'Atletico 2000 e mister Fabrizio Antonini separano le loro strade. La decisione è arrivata nella serata di lunedì e il direttore sportivo Massimiliano Martinelli la spiega così. "Sono ...

Atletico 2000 - Bartozzi : «Con l'Atletico Lariano per vincere - ma senza ossessioni» : ROMA - Un'altra battaglia all'orizzonte. La Promozione dell'Atletico 2000 è pronta per un'altra delicata sfida in ottica salvezza: dopo il pari interno con la Semprevisa e quello esterno di domenica ...