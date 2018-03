Astronomia | Frascati la conferenza su ELT | il più grande “occhio” del mondo rivolto al

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Con uno specchio primario di oltre 30 metri di diametro l’ELT (Extremely Large Telescope) si appresta a diventare il piùtelescopio ottico/infrarosso del, in grado di consentire lo studio ultra dettagliato degli oggetti celesti e di ampliare quindi lo spettro delle nostre conoscenze in ambito astrofisico. Di questo rivoluzionario progetto, che la comunità di astronomi e astrofisici europei sta realizzando in Cile attraverso l’ESO (European Southern Observatory), parlerà il 21 marzo presso le Scuderie Aldobrandini di(RM) il Professor Piero Benvenuti, Segretario generale dell’Unione Astronomica internazionale (IAU), in occasione della“Grandi occhi puntati sull’Universo: l’Extremely Large Telescope, un’avventura europea”. Lainaugura la manifestazione “Incontri di scienza 2018 – Prospettiva cosmica”, che anticipa e ...