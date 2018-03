Astronomia | ESO | nel cielo di La Silla la Via Lattea | Orione e l’Anello di Barnard

Astronomia - scoperti 15 nuovi esopianeti intorno a sistemi di nane rosse : uno di essi potrebbe ospitare la vita : Gli scienziati hanno riferito l’esistenza di 15 nuovi esopianeti, inclusa una Super-Terra che potrebbe avere acqua liquida, che orbitano intorno a piccole stelle fredde vicino al nostro sistema solare. Queste stelle, conosciute come nane rosse, sono di enorme interesse per gli studi della formazione ed evoluzione planetaria. Un team di ricerca guidato da Teruyuki Hirano del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie del Tokyo Institute of ...

Astronomia : individuato un nuovo esopianeta - appartiene a una famiglia di mondi poco comune : Un mondo molto simile al sesto pianeta del nostro Sistema Solare, ma più caldo. Lo ha scovato recentemente un gruppo di astronomi, e l’ha assegnato a una famiglia planetaria poco comune: quella dei ‘Saturno tiepidi’. Il team di ricerca, coordinato dal Millennium Institute of Astrophysics in Cile, ha trovato il nuovo esopianeta – nome in codice EPIC 247098361 b – grazie ai dati della missione Kepler. Il telescopio della Nasa – spiega Global ...

Astronomia : un nuovo membro nella famiglia ESO - il centro “Supernova” al tramonto : Tutti gli osservatori di ESO sono basati in Cile, ma il quartiere generale dell’organizzazione e le nuove eccitanti aggiunte si trovano a Garching, una piccola città vicino a Monaco di Baviera in Germania. Quest’immagine mostra una vista impressionante e inusuale di questo nuovo membro della famiglia di ESO – il planetario e centro visitatori di ESO, il Supernova. Il supernova di ESO ospiterà la sua inaugurazione ufficiale il 26 aprile e ...

Astronomia - Hubble osserva l’atmosfera dell’esopianeta WASP-39b con una precisione mai raggiunta prima e svela importanti informazioni : Analizzare le atmosfere degli esopianeti può fornire nuove informazioni su come e dove i pianeti si formino intorno ad una stella. Hannah Wakeford, principale ricercatrice dell’University of Exeter (Regno Unito) e dello Space Telescope Science Institute (USA), spiega che queste informazioni sono necessarie per comprendere meglio il nostro sistema solare. Quindi, un team anglo-americano ha combinato le capacità dell’Hubble Space Telescope di ...

Astronomia : Venere brilla intensamente sopra l’osservatorio Paranal di ESO [FOTO] : Quest’immagine ripresa dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek mostra il pianeta Venere che brilla intensamente sopra l’osservatorio Paranal di ESO in Cile al tramonto. Il telescopia presentato qui è il telescopio ausiliare 1 del Very Large Telescope, aperto e pronto per osservare il cielo notturno, chiazzato di tonalità blu e arancione. Il Very Large Telescope (VLT) di ESO è composto da quattro telescopi singoli di 8,2 metri di diametro ...

Astronomia : il telescopio spaziale Kepler ha scoperto quasi 100 nuovi esopianeti : Il cacciatore di pianeti colpisce ancora. Kepler, il telescopio spaziale della Nasa che già detiene il record assoluto per il numero di mondi scoperti, ha individuato quasi 100 nuovi esopianeti. Lo rende noto un team di astronomi coordinato dalla Technical University della Danimarca, che analizzando gli ultimi dati raccolti della missione Kepler ha trovato un ricco bottino. “Abbiamo iniziato studiando 275 candidati – spiega Andrew Mayo, prima ...

Astronomia : per la prima volta il VLT dell’ESO funziona come un telescopio da 16 metri : Lo strumento ESPRESSO, montato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile, ha usato per la prima volta la luce combinata di tutti e quattro i telescopi principali (UT) da 8,2 m di diametro. Combinare così la luce degli UT rende il VLT il più grande telescopio ottico in funzione, in termine di area di raccolta. Uno degli obiettivi originari del progetto del VLT (Very Large Telescope) dell’ESO era di riuscire a far funzionare ...

Astronomia : orbita ultra-breve e temperature da altoforno per l’esopianeta K2-141b : È simile alla Terra per dimensioni e composizione chimica, ma vicinissimo alla sua stella madre, caratteristica che lo rende un mondo infernale, con probabili oceani di lava in superficie e un giorno che dura poco più di sei ore e mezzo. Questo scenario estremo descrive l’esopianeta K2-141b: a scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori guidati dall’italiano Luca Malavolta, in forza al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” ...

Campo invernale di Astronomia di ESO 2017 : vedere le stelle in montagna : Questi 56 sorridenti studenti hanno partecipato al Campo invernale di astronomia di ESO 2017 e hanno approfondito il tema delle “distanze nell’universo”. Questi giovani appassionati di astronomia hanno apprezzato varie attività di astronomia, come per esempio delle lezioni, delle attività pratiche e delle osservazioni notturne usando telescopi professionali. Hanno anche avuto l’occasione di provare vari sport invernali ed escursioni. Il Campo si ...

Astronomia - ESO : fusi primi 6 segmenti specchio principale di ELT : Roma, 9 gen. (askanews) I primi sei segmenti esagonali dello specchio principale del telescopio ELT (Extremely Large Telescope) dell'ESO sono stati fusi con successo dalla ditta tedesca SCHOTT nel ...