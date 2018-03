Astrofisica | se la stella fa le bizze | il pianeta si nasconde

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Avviso per i cercatori di esopianeti: se volete scoprire o studiare nuovi mondi attorno a stelle con una significativa attività magnetica, potreste incontrare non poche difficoltà nel rivelare quelli di piccola massa. L’attività magnetica di unapuò infatti indurre nelle misure spettroscopiche segnali in grado di sovrastare, fino a “rli”, quelli più piccoli prodotti da pianeti in orbita attorno ad essa. Un caso emblematico di questo effetto è riportato nello studio del sistema planetario attorno allanana rossa K2-3, guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di(INAF) e in pubblicazione sulla rivista Astronomy&Astrophyiscs. Da tempo è noto che laK2-3 ospita un sistema di tre pianeti di piccolo raggio scoperti con il metodo del transito dal programma scientifico Kepler-2 del telescopio spaziale Kepler della NASA. Una estesa campagna ...