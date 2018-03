Assicurazioni | Ania | in 2017 raccolta premi supera 130 mld rpt

meteoweb.eu

: ASSICURAZIONI: ANIA, IN 2017 RACCOLTA PREMI SUPERA 130 ... 19 marzo 2018- 12:58 Roma, 19 mar. (AdnKronos) - A… - nomoney_noparty : ASSICURAZIONI: ANIA, IN 2017 RACCOLTA PREMI SUPERA 130 ... 19 marzo 2018- 12:58 Roma, 19 mar. (AdnKronos) - A… - nomoney_noparty : Assicurazioni: Ania, in 2017 raccolta premi supera 130 mld (3) (AdnKronos) – Con riferimento alle sole imprese naz… - nomoney_noparty : Assicurazioni: Ania, in 2017 raccolta premi supera 130 mld Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Anche nel 2017 la raccolta… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Anche nellacomplessiva hato i 130 miliardi grazie a una accelerazione del Vita nella seconda metà dell’anno mentre è continuata, per il sesto anno consecutivo, il calo deiR.C. Auto (-2,2%), pur in un contesto di tassi di riduzione decrescenti. **”Si tratta di risultati che dimostrano la vitalità del settore assicurativo che conferma la sua centralità in tema di risparmio e protezione delle persone, delle famiglie e delle imprese**” sottolinea la presidente. Maria Bianca Farina.“Nella situazione attuale italiana – continua la presidente dell’– caratterizzata da un’economia in ripresa e da un contesto socio-economico ancora fragile, lepossono contribuire sempre di più alla sostenibilità dello sviluppo economico e alla coesione ...