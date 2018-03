Assassin’s Creed Dynasty ambientato in Grecia? Rumor sul prossimo capitolo

Aggiornamento Assassin’s Creed Origins disponibile - le novità al 18 marzo : Ubisoft ha rilasciato, in queste ore, un nuovo Aggiornamento per Assassin's Creed Origins, che apporta numerose modifiche ma non al gioco principale, bensì all'ultimo DLC rilasciato pochi giorni fa. Ci riferiamo, ovviamente, a La Maledizione dei Faraoni, la nuova grande espansione del capitolo più recente dedicato agli iconici guerrieri incappucciati. Vediamo quali sono, in generale, le principali novità apportate dall'update. La patch di ...

Assassin’s Creed Origins – La maledizione dei Faraoni : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo Gli Occulti, arriva la”maledizione dei Faraoni“, l’ultimo DLC di Assassin’s Creed Origins, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Assassin’s Creed Origins – La maledizione dei Faraoni Recensione La maledizione dei Faraoni pur non essendo strettamente legata agli Occulti, riprende le vicende del precedente DLC, portandoci ad esplorare la celebre Valle dei Re, un luogo dove ...

I primi 15 minuti di Assassin’s Creed Origins La Maledizione dei Faraoni in un video gameplay : Il lancio del nuovo DLC di Assassin's Creed Origins, che ha come titolo La Maledizione dei Faraoni, è in programma per il 13 marzo 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A svelare ulteriori dettagli a poche ore di distanza dal lancio è stato il trailer che ha così mostrato le atmosfere che lo caratterizzano. In realtà La Maledizione dei Faraoni è un frammento di storia che si basa sulla mitologia egizia e vede Bayek alle prese con un viaggio a ...

Aggiornamento Assassin’s Creed Origins per chi gioca il Discovery Tour : Se esiste un motivo valido per tornare su Assassin's Creed Origins, dopo aver completato l'avventura inclusa nel gioco base, oltre ai DLC, esso è rappresentato dalla modalità Discovery Tour. Si tratta di una feature sopraggiunta con uno degli ultimi aggiornamenti, e consiste nel permettere ai giocatori di esplorare il mondo di gioco senza dover combattere o completare missioni, ma esplorando le location presenti sulla mappa apprendendo le ...

Far Cry 5 ospiterà Assassin’s Creed Origins e tanti altri? Le indiscrezioni da Ubisoft : A poche settimane dal suo avvento sugli scaffali fisici e digitali dei negozi, Far Cry 5 ha di certo calamitato le attenzioni di tutti gli appassionati del genere sparatutto: il blasone della serie fa ovviamente la sua parte in maniera importante, ma anche tutte le indiscrezioni trapelate dalla stampa specializzata in merito alla prova sostenuta nel corso degli ultimi giorni in quel di Parigi permettono di sperare bene, con un nuovo super ...

Patch 1.4 per Assassin’s Creed Origins disponibile : calendario sfide Prove degli Dei e modalità difficile : Assassin’s Creed Origins ha introdotto la modalità difficile per le Prove degli Dei grazie al nuovo aggiornamento uscito oggi, martedì 6 marzo, praticamente l'1.4 (qui le note complete). In pratica tutte le battaglie contro gli Dei da oggi saranno ancora più difficili, soprattutto quelle contro il trio di divinità composto da Anubis, Sobek e Sekhmet. Anche Ubisoft aveva svelato che con il nuovo aggiornamento gratuito di oggi le sfide contro ...

Assassin’s Creed ORIGINS : Nuovo aggiornamento da domani : A partire da domani, sarà ufficialmente disponibile un Nuovo aggiornamento per Assassin’s CREED ORIGINS, il quale aggiungerà nuovi contenuti oltre a preparare il gioco per il lancio del DLC “La Maledizione dei Faraoni”. ASSASSIN’S CREED ORIGINS: Le novità del Nuovo aggiornamento Scaricando ed installando l’update disponibile da domani, vi ritroverete: La Missione introduttiva Luci ...

Forti sconti PS Store su Assassin’s Creed Origins e molti altri giochi Ubisoft - i dettagli : È un fine settimana che potrebbe fare la felicità di tutti coloro che non hanno ancora preso Assassin's Creed Origins o qualche altro titolo pubblicato da Ubisoft quello che si è appena aperto, con Playstation Store che dedica le offerte del weekend proprio al publisher francese. Numerosissime le proposte presenti sugli scaffali digitali del negozio digitale di casa Sony, con tante offerte che mirano a soddisfare la più variegata mole di ...

Assassin’s Creed Origins : uscita secondo DLC rimandata - video gameplay e dettagli de La Maledizione dei Faraoni : Ubisoft ha annunciato che il prossimo DLC di Assassin’s Creed Origins, La Maledizione dei Faraoni, uscirà con un leggero ritardo: il 13 marzo anziché il 6 marzo. Si tratta quindi di un ritardo di pochi giorni. Il team di sviluppo ha deciso di prendersi altro tempo per poter lanciare il nuovo aggiornamento perché intende fornire ai giocatori la migliore esperienza possibile. https://www.youtube.com/watch?v=JGJ_x_4XVyA Gli appassionati di ...

Assassin’s Creed Origins - svelata ricompensa segreta dopo New Game Plus : come ottenerla : Ne abbiamo parlato recentemente, Ubisoft ha finalmente introdotto il New Game Plus per Assassin's Creed Origins: la nuova modalità consente agli utenti di riavviare il gioco mantenendo le attrezzature, le abilità, il livello del giocatore, XP e l’inventario. Ovviamente bisogna iniziare di nuovo la storia, così come l’elenco di obiettivi, missioni, luoghi e papiri. Bisognerà riscoprire anche tutto da zero. La nuova modalità Plus di Assassin’s ...

Assassin’s Creed Origins si aggiorna : Le novità della patch 1.3.0 : Soltanto ieri vi abbiamo parlato della nuova modalità Discovery Tour per Assassin’s Creed Origins, ed oggi Ubisoft ha reso disponibile la patch 1.3.0 per tutte le piattaforme, scopriamo insieme quali sono le novità introdotte. Assassin’s Crreed Origins: Arriva la patch 1.3.0 L’aggiornamento è abbastanza corposo ed ha un peso di 5.3 GB su PS4, 5.5GB su Xbox One, 2.6 GB su Steam e 4.8 GB su Uplay, di ...

New Game Plus arriva in Assassin’s Creed Origins con la patch 1.3 : data e peso : Il 20 febbraio è in programma un nuovo importante aggiornamento per Assassin's Creed Origins su tutte le piattaforme, quindi PC, PS4 e Xbox One. Introdurrà la patch 1.3.0, come si può leggere sul forum ufficiale, dove sono illustrate nel dettaglio le note e tutti i cambiamenti apportati. La patch aggiunge il Discovery Tour al gioco, che permette di esplorare l'Egitto senza combattere, fare quest o una storia ben definita. La patch in particolare ...

Assassin’s Creed Origins : Esplora l’Antico Egitto con il Dicovery Tour : Il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt di Ubisoft è un nuovo e divertente strumento educativo che consente a chiunque di Esplorare una ricostruzione 3D interattiva dell’Antico Egitto in Assassin’s Creed Origins, senza combattimenti, limiti di tempo o restrizioni di gioco. Il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt sarà disponibile dal 20 febbraio 2018 per PS4, Xbox One e PC, ...