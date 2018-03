huffingtonpost

: Asma e Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva: perché è difficile fare una diagnosi… - thexeon : Asma e Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva: perché è difficile fare una diagnosi… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Questo post è a cura di Aleandro Rossi, Specialista in Broncopneumologia, Centro di Fisiopatologia respiratoria – Az.Osp."S.Camillo-Forlanini" Roma(BPCO) sono tra le malattie croniche le più diffuse nei paesi industrializzati, con previsioni di incremento costante, configurando scenari di emergenza sanitaria, con elevati costi per il singolo e la società.Le dimensioni del problema, sia attuali che future, hanno portato l'OMS a elaborare e a diffondere linee guida per la correttae gestione di tali patologie, che però possono presentare problemi per il corretto inquadramento e diagnostica differenziale.Clinicamente infatti si manifestano con sintomi in gran parte sovrapponibili con tosse con o senza espettorato, dispnea, costrizione toracica e wheezing, ed entrambi sono caratterizzate da ostruzione al ...