Ascolti tv | vince Che tempo che fa con 4 | 2 milioni di telespettatori

Ascolti tv - domenica 18 marzo 2018 : vince ancora Barbara D’Urso : Ascolti domenica Live di ieri, 18 marzo 2018: lo show di Barbara D’Urso segna il 19% di share Chi ha registrato Ascolti record nella giornata tv di ieri, domenica 18 marzo 2018? Quasi tutti i programmi in prima serata hanno retto, ma ad incuriosire sono ancora una volta i dati Auditel relativi al pomeriggio: quelli […] L'articolo Ascolti tv, domenica 18 marzo 2018: vince ancora Barbara D’Urso proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv : vince Don Matteo con l 26 - 9% di share : La puntata dell'undicesima stagione della serie tv Don Matteo con Terence Hill ha vinto gli Ascolti della prima serata di ieri con 6.269.000 spettatori e uno share del 26,9%, risultando anche il ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 irresistibile per 6 - 3 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Contro Terence Hill e Don Matteo 11 non c’è partita: la nuova puntata dell’undicesima stagione della fiction di Rai 1 ha vinto gli Ascolti della prima serata con 6.269.000 spettatori e uno share del 26.9%, risultando anche il programma più visto dell’intera giornata. In particolare il primo episodio, “Genitori e figli”, ha sfiorato i 7 milioni di spettatori, 6.947.000 con il 26.4%, mentre il ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti TV | Venerdì 9 marzo 2018. Vince Sanremo Young (17.3%). Immaturi chiude al ribasso (11.9%) - Fratelli di Crozza 5.1% : Sanremo Young Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.765.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 2.879.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.009.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Transporter: Extreme ha intrattenuto 1.886.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Lo chiamavano Jeeg Robot ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Don Matteo non teme nessuno neanche la sfida “marziana” di Matt Damon: prosegue infatti il successo dell’undicesima stagione della fiction su Rai1 con Terence Hill: con una media di 5.987.000 telespettatori e il 27% di share il nuovo appuntamento ha conquistato la prima serata (6.396.000 e il 25,79% nel primo episodio, e 5.566.000 con il 28,69% nel secondo ma la settimana precedente aveva superato i 7 ...

SIMONE SCIPIONI VINCE MASTERCHEF ITALIA 7/ Ascolti deludenti e dimezzati in confronto allo scorso anno : SIMONE SCIPIONI, vincitore di MASTERCHEF ITALIA 7 davanti alla super favorita Kateryna, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella sua lunga avventura a partire dalla famiglia.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con 7 - 2 milioni di telespettatori : vince la gara agli Ascolti di giovedì 1 marzo ‘Don Matteo’, in onda su Rai1, che ha ottenuto 7.200.000 telespettatori con il 29.4% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Matrix Prime’ che ospitava Silvio Berlusconi, visto da 1.954.000 telespettatori con l’8.4% di share. Terzo piazzamento su Italia 1 per ‘Chernobyl Diaries – La mutazione’ con 1.570.000 telespettatori e il ...

Ascolti TV | Venerdì 2 Marzo 2018. Basta il 13.6% a Porta a Porta per vincere - Immaturi 12.3%. Boss in Incognito parte dal 6.9% : Luigi Di Maio a Porta a Porta Su Rai1 Speciale Porta a Porta – ospiti Berlusconi, Di Maio e Renzi – ha conquistato 3.198.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 la settima puntata della fiction Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 2.946.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 l’esordio della quinta stagione di Boss in Incognito con Gabriele Corsi ha interessato 1.741.000 spettatori pari al 6.9% di ...

Ascolti Tv - la Rai vince la prima serata con Lazio-Milan : 24.4% di share : Vittoria in prime time della Rai grazie alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida è stata inoltre la seconda più seguita di tutto il torneo. L'articolo Ascolti Tv, la Rai vince la prima serata con Lazio-Milan: 24.4% di share è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - l’Isola dei famosi vince con 4 - 5 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time L’Isola dei famosi conferma il gradimento che sta ottenendo in questa nuova stagione su Canale5 facendo registrare 4 milioni 501 mila spettatori con il 23.80% di share. In prima serata su Rai1 la nuova puntata della fiction E’ arrivata la felicità è stata seguita da 2 milioni 993 mila spettatori (12.1%). Il primo episodio della serie interpretata da Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria dal titolo “Quando ...