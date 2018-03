Ascolti tv | 18 marzo Boom di Domenica Live con oltre 3 milioni di spettatori | vola

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.5%-13.5% - Storie Maledette in crescita (8.1%) - Moto Gp su Tv8 al 6.8%. E’ Arrivata la Felicità dimezza gli spettatori : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 22.27 alle 0.15 – ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.894.000 ...

Ascolti tv - domenica 18 marzo 2018 : vince ancora Barbara D’Urso : Ascolti domenica Live di ieri, 18 marzo 2018: lo show di Barbara D’Urso segna il 19% di share Chi ha registrato Ascolti record nella giornata tv di ieri, domenica 18 marzo 2018? Quasi tutti i programmi in prima serata hanno retto, ma ad incuriosire sono ancora una volta i dati Auditel relativi al pomeriggio: quelli […] L'articolo Ascolti tv, domenica 18 marzo 2018: vince ancora Barbara D’Urso proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.5%-13.5% - Storie Maledette in crescita (8.1%) - Moto Gp su Tv8 (6.8%). E’ Arrivata la Felicità dimezza gli spettatori : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.894.000 spettatori (6.8%) mentre Swat 1.666.000 (6.6%). Su ...

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018. Che Tempo Che Fa 15.5%-13.5% - Furore 10% - Storie Maledette in crescita (8.1%) - Moto Gp su Tv8 (6.8%) : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.559.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.481.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.894.000 spettatori (6.8%) mentre Swat 1.666.000 (6.6%). Su ...

Ascolti tv domenica 18 marzo 2018 : Debutta il MotoMondiale, che arriva in differita su Tv8, mentre su Rai 1 "E' arrivata la felicità"... Prime Time Che Tempo Che Fa ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. SWAT .000, %. Storie Maledette, con la seconda parte dell'intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Furore - Capitolo secondo ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Furore 2 vs le iene | Dati Auditel 18 marzo 2018 : Quali risultati hanno portato in palinsesto ieri sera in termini di Ascolti tv i nove principali canali del digitale terrestre? Scopriamo assieme se Che tempo che fa su Rai 1 avrà spodestato dal podio una delle reti Mediaset questa domenica sera o se, al contrario, Furore su Canale 5 avrà avuto la meglio sugli altri canali del Dtt. Ascolti tv ieri, 18 marzo RAI 1. Fabio Fazio è entrato anche questa domenica nelle case di molti italiani, grazie ...

Ascolti TV | Domenica 18 marzo 2018 : Fabio Fazio e Laura Pausini Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Swat .000 (%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv - sabato 17 marzo 2018 : Maria De Filippi batte di nuovo la Carlucci : Ascolti tv di sabato 17 marzo 2018: chi ha vinto tra C’è posta per te e Ballando con le stelle? Gli Ascolti tv di sabato 17 marzo 2018 parlano chiaro: nella seconda sfida tra C’è posta per te e Ballando con le stelle a vincere è ancora una volta Maria De Filippi. Ieri sera, infatti, […] L'articolo Ascolti tv, sabato 17 marzo 2018: Maria De Filippi batte di nuovo la Carlucci proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 17 marzo 2018. C’è Posta Per Te 26.1% - Ballando 19.3% (anteprima 17%) : C'è Posta Per Te: Luciana Littizzetto e Maria De Filippi Su Rai1 la seconda puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato 4.082.000 spettatori pari al 17% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e 3.645.000 spettatori pari al 19.3%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 5.267.000 spettatori pari ...

Ascolti tv sabato 17 marzo 2018 : [raw1] Prime Time Ballando con le stelle 13 ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS New Orleans .000 telespettatori, share %. PresaDiretta ha registrato .000 telespettatori, share %. C'è Posta per te ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Il film d'animazione Pets - Vita da animali, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share ...

Ascolti TV | Sabato 17 marzo 2018 : C'è Posta Per Te: Luciana Littizzetto e Maria De Filippi Su Rai1 la seconda puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs C’è posta per te | Dati Auditel 17 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di questo sabato sera? I partecipanti di ‘Ballando con le stelle’ avranno incantato la più grossa fetta di telespettatori o a farlo sarà stata la Maria De Filippi nazionale con il suo ormai storico ‘C’è posta per te’? C’è solo un modo per scoprirlo, con tutti i Dati Auditel di ieri. Ascolti tv ieri, 17 marzo **Dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Buon ...

Ascolti tv - 16 marzo/ Ottima chiusura per Sanremo Young e flop di Immaturi "versione" film : Gli Ascolti tv di venerdì 16 marzo regalano poche emozioni agli addetti ai lavori che prendono atto del successo di Antonella Clerici e Sanremo Young e del flop di Canale 5(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:08:00 GMT)

Ascolti tv del 16 marzo 2018 : la finale di Sanremo Young sfiora il 20% di share : Ascolti Sanremo Young 2018: la finale vista da 4.277.000 telespettatori Quali sono gli Ascolti TV relativi alla giornata di ieri, venerdì 16 marzo 2018? Beh, dati Auditel di oggi alla mano sembra proprio che a festeggiare per i risultati ottenuti siano Antonella Clerici e tutto lo staff di Sanremo Young, il talent show di Rai1 […] L'articolo Ascolti tv del 16 marzo 2018: la finale di Sanremo Young sfiora il 20% di share proviene da Gossip ...