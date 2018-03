Arsenal-Milan | scagionato Welbeck

Milan-Chievo : 2-3 cambi per Gattuso rispetto all'Arsenal - probabili formazioni Video : Tre giorni dopo essere stato eliminato dall'Europa League - non senza rimpianti - il Milan vuole ripartire in campionato per continuare la propria rincorsa verso la zona Champions. I rossoneri, infatti, sono solo a -6 dalla Lazio quarta in classifica, e rispetto ai biancocelesti hanno anche una partita da recuperare [Video], ossia il derby contro l'Inter. Questa rimonta è frutto dell'imbattibilita' in campionato della squadra di #Gattuso che, ...