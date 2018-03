Arrivano i David di Donatello

David Copperfeld accusato di molestie sessuali. Le accuse Arrivano da una ex modella : Anche il famoso mago David Copperfield è finito nello scandalo delle molestie sessuali. Una ex modella lo ha accusato di averla drogata e aggredita sessualmente nel 1988, quando aveva solo 17 anni. Brittney Lewis ha raccontato a TheWrap che il presunto incidente è avvenuto dopo il concorso per modelle “Look of the Year“, organizzato in Giappone da Elite Model Management, dove Copperfield era giudice. Il mago avrebbe invitato la ...