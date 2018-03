Arriva iLiveMusic la prima App dedicata a chi fa musica live

domanipress

(Di lunedì 19 marzo 2018) È nata, la nuova e unica App gratuita per iPhone e Android che mette in contatto artisti e organizzatori, senza nessuna intermediazione, puntando a diventare un punto di riferimento in ambitole come aggregatore di servizi ed opportunità. «è l’Appa chi fa– racconta Lorenzo Pellegrini – co-founder di– che segna un cambiamento culturale. I protagonisti del mondole ‘reale’, gli artisti e gli organizzatori di eventili dispongono di uno strumento innovativo, semplice e diretto per conoscersi». «Ho immaginato quando promuovevo in Italia UBER che potesse esistere qualcosa di simile per lae che analogamente mettesse in contatto domanda e offerta nelle esibizioni di spettacolili. – commenta Tino Silvestri – ex general manager Warner – Chi offre la possibilità di ...