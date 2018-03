Ariana Grande incinta? No | è sparita dai social per un altro motivo

Niall Horan a Manchester ricorda l’attentato al concerto di Ariana Grande : “Vi è vicina e vi manda il suo affetto” (video) : Niall Horan a Manchester ricorda le vittime ed i feriti del concerto di Ariana Grande, tenutosi lo scorso 22 maggio alla Manchester Arena. Al termine del concerto, un'esplosione ha provocato 23 morti e 250 feriti, attentato terroristico rivendicato dall'ISIS diverse ore dopo. Partito da una settimana con il suo Flicker World Tour 2018, Niall Horan ha fatto tappa alla O2 Arena di Manchester per due concerti. Grande amico di Ariana Grande, ...

Ariana Grande incinta di Mac Miller e per questo lontana dai social network? “Al 100% è in dolce attesa” : I rumors su Ariana Grande incinta di Mac Miller hanno cominciato a circolare in rete a partire dai sospetti di alcuni fan della popstar, ma ora sembrano trovare conferma in alcune dichiarazioni riportate dal sito web americano The Hollywood Gossip. Una fonte anonima ha dichiarato che la popstar di Dangerous Woman, in procinto di rilasciare un nuovo album di inediti, è incinta di Mac Miller e questa sarebbe la ragione della sua scomparsa dai ...

Il nuovo album di Ariana Grande ha “uno scopo cinestetico” - parola di Pharrell Williams (video) : I rumors intorno al nuovo album di Ariana Grande continuano ad alimentare le speranze del pubblico in un lavoro imponente e di livello superiore rispetto a tutti i precedenti. Il quarto album in studio della cantante, atteso nei prossimi mesi, è ormai finito ed è stato consegnato all'etichetta: il prossimo passo è l'annuncio di un singolo che faccia da apripista all'uscita del disco. Ma la curiosità è soprattutto per il genere di canzoni ...

Dal nuovo album di Ariana Grande a un ruolo a Broadway nel musical Wicked : il tour ne risentirà? : Il nuovo album di inediti di Ariana Grande sembra ormai in dirittura d'arrivo, ma mentre lavora al quarto disco in carriera, pare che la popstar abbia ottenuto un ruolo da protagonista di un musical. Secondo The Sun, la cantante di Dangerous Woman interpreterà la malvagia strega Elphaba nemica del mago di Oz nello spettacolo Wicked. Stando a quanto rivelato da una fonte alla testata inglese, Ariana Grande sarebbe ad un passo dal suo ...

Ariana Grande : il nuovo album è pronto ed è un capolavoro : Il fatto che Ariana Grande fosse da tempo a lavoro sul suo nuovo album non è un mistero ormai da mesi. La novità di queste ore riguarda la fine delle lavorazioni: il disco è già pronto! [arc id=”316a3716-fcf5-11e6-bffd-a4badb20dab5″] A rivelarlo è stato il sito di gossip TMZ, il quale ha riportato anche le impressioni dei discografici che hanno già ascoltato parte del progetto. La loro opinione è una sola: l’album è un ...

Avvistamento di Ariana Grande a Los Angeles - come un UFO! A casa di Mac Miller in casual : Il suo impegno sociale e nella beneficenza si traduce in numerosi spettacoli ed iniziative artistiche, come avvenuto durante un recente viaggio in Sudafrica di Ariana Grande. Ariana Grande si fece ...

Brit Awards 2018 : Ariana Grande ha apprezzato molto il tributo di Liam Gallagher alle vittime di Manchester : Ai Brit Awards 2018 sarebbe dovuta esserci anche Ariana Grande, per rendere omaggio con una performance tributo alle 22 vittime dell’attentato di Manchester. La pop star purtroppo si è ammalata e il suo medico le ha sconsigliato di intraprendere il viaggio per Londra. [arc id=”4804232a-0a70-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Nonostante la sua assenza, Ariana ha guardato la cerimonia dei Brits andata in scena la sera del 21 febbraio ...

Grande assente Ariana Grande ai Brit Awards 2018 - perché è saltata la sua esibizione per le vittime di Manchester : Tra le tante performance previste per la cerimonia di premiazione del 21 febbraio era prevista in scaletta anche quella di Ariana Grande ai Brit Awards 2018: la popstar avrebbe dovuto tenere un omaggio alle vittime dell'attentato di Manchester che lo scorso 22 maggio fece 22 morti (più l'attentatore), perlopiù giovanissimi, al termine di un suo concerto del Dangerous Woman Tour. Eppure Ariana Grande ai Brit Awards 2018 non si è vista. Secondo ...

Ariana Grande cancella l’esibizione ai Brit Awards 2018 : è malata e non può affrontare il viaggio : Quella di Ariana Grande era una delle performance più attese, tra le tante degli artisti che saliranno sul palco stasera ai Brit Awards 2018, ma purtroppo è stata cancellata. Il dottore dell’artista le avrebbe impedito di prendere il volo per Londra, perché troppo malata. La cantante avrebbe insistito perché teneva particolarmente all’esibizione, ovvero un tributo per le 22 vittime dell’attentato di Manchester. Ma il medico ...

Ariana Grande vince il premio di NME “Eroe dell’anno” e lo dedica alla gente di Manchester : Ariana Grande ha ricevuto un riconoscimento molto importante. La cantante è stata eletta “Eroe dell’anno” agli NME Awards 2018 – prestigiosi premi organizzati dal celebre magazine britannico – per il suo impegno a seguito del terribile attentato terroristico avvenuto al suo concerto dello scorso maggio alla Manchester Arena. [arc id=”1cebd4d2-e3f4-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] Ariana è stata premiata ...

Ariana Grande è l’Eroe dell’Anno agli NME Awards 2018 per One Love Manchester : “Lo dedico alla gente” : Ariana Grande è l'Eroe dell'Anno per gli NME Awards 2018: la cantante di origini italoamericane è stata premiata per aver organizzato il concerto One Love Manchester, riconosciuto anche come Momento musicale dell'Anno durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta alla 02 Academy Brixton, nel sud di Londra, la notte del 14 febbraio. Il suo concerto di beneficenza in scena il 4 giugno del 2017, pochi giorni dopo il terribile attentato del ...

Ariana Grande - il manager : “Ha pianto per giorni dopo l’attentato di Manchester” : Lo scorso anno, Ariana Grande è diventata un’icona di resilienza organizzando il concerto One Love Manchester e continuando il suo “Dangerous Woman Tour“, dopo l’attentato avvenuto a maggio 2017 avvenuto alla fine dello show nella città inglese. [arc id=”1cebd4d2-e3f4-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] Adesso il manager Scooter Braun ha raccontato i difficilissimi momenti che l’artista ha dovuto affrontare: ...

Il presidente dell’etichetta di Ariana Grande e Drake - Charlie Walk - accusato di molestie sessuali e licenziato : Le denunce di molestie sessuali esplose dopo il caso Weinstain a Hollywood hanno riguardato anche il mondo della musica: il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Nicki Minaj, ma anche molti altri artisti della scena pop, hip-hop e non solo, è l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito sotto accusa per i suoi comportamenti molesti. Charlie Walk, presidente della Republic Records, etichetta sussidiaria della Universal Music che vanta ...