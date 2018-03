Anticipazioni Isola dei Famosi | Amaurys e Capriotti smascherati?

lanostratv

(Di lunedì 19 marzo 2018)Perez e Cecilia hanno avuto un flirt? Domani tutta la verità a L’13 Domani sera andrà in onda la nona puntata della tredicesima edizione dell’dei. E in base alle indiscrezioni raccolte da Libero Quotidiano, pare che verranno mandati in onda dei video esclusivi in cui finalmente verrà fatta chiarezza sul pettegolezzo circolato in questi ultimi giorni sui giornali inerente a due naufraghi impegnati qui in Italia, che pare abbiano tradito il loro partner in Honduras. E a lanciare per primo questo gossip è stato il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini nella sua trasmissione web Casa Signorini. Tuttavia però non ha voluto rivelare i nomi dei due, lasciando quindi il dubbio nei fan del reality. Ma proprio ieri pomeriggio c’è stato un clamoroso colpo di scena su questa faccenda, che ha lasciato tutti di stucco. Cosa è successo? In pratica ...