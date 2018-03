Anticipazioni Grey’s Anatomy 14 su FoxLife del 19 e 26 marzo | l’infarto di Bailey e il

Grey’s Anatomy 14×16 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×16 Caught Somewhere in Time va in onda giovedì 22 marzo 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×16: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Caught Somewhere in ...

Grey’s Anatomy 14 su FoxLife - Anticipazioni episodi del 12 e 19 marzo : la fine di Paul e la crisi di April : Con l'episodio del 12 marzo di Grey's Anatomy 14 su FoxLife si conclude la storyline dedicata alla violenza domestica a cui questa stagione del medical drama ha voluto dedicare due capitoli a partire dalla vicenda della specializzanda Jo Wilson. Nell'episodio tornano le guest star Matthew Morrison nei panni del violento dottor Paul Stadler e Bethany Joy Lenz in quelli di Jenny, promessa sposa e vittima di violenza domestica. Dopo il loro ...

Grey’s Anatomy 14×15 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×15 Old Scars, Future Hearts va in onda giovedì 15 marzo 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×15: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Old Scars, Future ...

Grey’s Anatomy - Anticipazioni : addio ad Arizona Robbins e April Kepner : Brutte, bruttissime notizie per i fan di Grey’s Anatomy. Secondo le ultime anticipazioni gli appassionati del medical drama scritto da Shonda Rhimes dovranno dire addio ad Arizona Robbins e April Kepner. Le due dottoresse non faranno più parte dei dottori del famoso Grey Sloan Memorial Hospital. La produzione non ha rinnovato i contratti alle due attrici che da anni interpretano questi due amatissimi personaggi. Come mai? All of us ...

Anticipazioni di Station 19 - Meredith nei primi due episodi crossover con Grey’s Anatomy : trama e foto : Le Anticipazioni di Station 19, che debutta giovedì 22 Marzo con i primi due episodi su ABC negli Stati Uniti, confermano come lo spin-off di Grey's Anatomy punti a fidelizzare sin da subito il pubblico storico della serie madre, instaurando un legame profondo tra il nuovo progetto e il format originale. Le prime foto promozionali dei due episodi che daranno il via allo spin-off, in onda il giovedì dopo Grey's Anatomy su ABC con un ...

Nuovi episodi di Grey’s Anatomy 14 in Italia - dal 5 marzo su FoxLife : Anticipazioni - promo e recensione : Riparte la programmazione di Grey's Anatomy 14 in Italia su FoxLife, canale 114 di Sky: da lunedì 5 marzo il medical drama torna in onda in prima serata, dalle ore 21.00, con il nono episodio di questa quattordicesima stagione, che ha debuttato lo scorso novembre nel nostro Paese. Dopo la lunga pausa invernale, Grey's Anatomy 14 torna in onda con un episodio chiave di quest'edizione della serie, quello che ha rappresentato la première di metà ...

Grey’s Anatomy 14×13 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×13 You Really Got a Hold on Me va in onda giovedì 8 marzo 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×13: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della tredicesima stagione si intitola You Really Got a Hold ...

Grey’s Anatomy 14×14 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×14 Games People Play va in onda giovedì 8 marzo 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×14: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Games People Play, ossia ...

Nuove coppie in Grey’s Anatomy 14×14 - Anticipazioni trama e promo : Maggie e Jackson stanno insieme? : Dopo il blackdoor pilot del primo marzo che ha introdotto al pubblico di ABC i personaggi dello spin-off sui pompieri Station 19, con Grey's Anatomy 14×14 in onda negli Stati Uniti giovedì 8 marzo si torna a raccontare l'ordinaria amministrazione del Grey Sloan Memorial Hospital e le circonvoluzioni sentimentali dei suoi medici. Il prossimo episodio della serie tv di Shonda Rhimes si intitola Games People Play, è stato scritto da Jason Ganzel ...

Il misterioso dottor Cerone di Grey’s Anatomy 14 è una donna - Anticipazioni sulla new entry Rachel Ticotin : Il dottor Cerone di Grey's Anatomy 14 non sarà interpretato da Scott Speeedman: contrariamente a quanto ipotizzato dai più dopo l'ultimo episodio trasmesso su ABC, il depositario del brevetto del polimero tanto caro a Meredith per il suo progetto sperimentale è infatti una donna. È stato annunciato l'arrivo della new entry che interpreterà la dottoressa Cerone, l'attrice Rachel Ticotin: il suo ingresso sarà decisivo per l'esito del concorso ...

Speranze per Teddy e Owen in Grey’s Anatomy 14? Anticipazioni da Kevin McKidd sul futuro del suo personaggio : Il ritorno di Teddy in Grey's Anatomy sarà il preludio ad una relazione con Owen? Lo hanno pensato tutti i seguaci storici del medical drama, memori del sentimento sopito tra i due durante l'esperienza da medici di guerra in Iraq e soffocato anche successivamente, quando si sono ritrovati a Seattle a lavorare nello stesso ospedale. Kim Raver, tornata già in Grey's Anatomy all'inizio della quattordicesima stagione riprendendo il ruolo che ...

In Grey’s Anatomy 14×12 tutti contro tutti per 5 milioni di dollari : Anticipazioni trama e promo : Dopo l'intenso episodio dedicato al personaggio di Miranda Bailey e più in generale al valore di una giusta diagnosi in ambito sanitario, Grey's Anatomy 12x12 si concentrerà sull'annunciato concorso interno all'ospedale per premiare l'innovazione chirurgica. ATTENZIONE SPOILER! Una gara cui tutti possono partecipare coi loro progetti per accaparrarsi un finanziamento da 5 milioni di dollari. A coordinare - malvolentieri - la competizione ...

Grey’s Anatomy 14×12 : trama - Anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×12 Harder, Better, Faster, Stronger va in onda giovedì 8 febbraio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×12: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si ...

Una nuova April in Grey’s Anatomy 14? Anticipazioni da Sarah Drew : “Una trama straziante in più episodi” : Grande protagonista del decimo episodio, il personaggio di April in Grey's Anatomy 14 subirà un'evoluzione importante nel corso della stagione, mettendo in discussione se stessa e ciò che l'ha sempre caratterizzata, il suo credo religioso. Voce narrante dell'episodio che ha sviscerato i temi della violenza domestica e del razzismo della polizia negli Stati Uniti, April ha introdotto anche un'altra questione in Grey's Anatomy 14x10, quello ...