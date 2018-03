Anthem | BioWare rassicura i fan sullo stato dei lavori

eurogamer

(Di lunedì 19 marzo 2018)è certamente un titolo che i giocatori attendono particolarmente, ma in tempi recenti i fan si sono preoccupati dello sviluppo del gioco in seguito ad addii eccellenti, come quello del writer Drew Karpyshyn, celebre per il suo lavoro su Mass Effect 2 e Star Wars: Knights of the Old Republic.A tal proposito è intervenuto su Reddit il technical director Brenon Holmes are nuovamente i fan: già Casey Hudson, General Manager di, confermò che la partenza di Drew Karpyshyn non avrebbe influito negativamentesviluppo di.Come riporta Gamingbolt, Holmes, per tranquillizzare ulteriormente i giocatori in attesa di, ha rivelato quali saranno i nuovi lead writers, si tratta di Cathleen Rootsaert e Jay Turner, conosciuti per il loro lavoro su Mass Effect, Star Wars: The Old Republic e Dragon Age Origins. Read more…