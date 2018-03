Annuncio a sorpresa | trovato l' accordo per la Brexit

A sorpresa in arrivo per Asus ZenFone 2 un nuovo aggiornamento : Annuncio il 12 marzo : Potrebbe arrivare l'ormai insperato colpo di coda per Asus ZenFone 2. Il popolarissimo smartphone Android, che qui in Italia complice un ottimo prezzo di listino ha registrato importanti volumi di vendite, da mesi è finito ormai nel dimenticatoio. Dopo l'annuncio che ho condiviso con voi praticamente quattro mesi fa sulle pagine di OptiMagazine, oggi 12 marzo posso riaccendere con piacere la speranza di chi spera di ricevere un nuovo ...

“Sorpresa : mi sono sposata”. E vestita Zara : la super vip spiazza i fan. L’Annuncio è social e già con l’anello al dito. Nessuno si aspettava le nozze - anche perché il neo marito è entrato da pochissimo nella sua vita : Signori, un matrimonio più a sorpresa di questo non è umanamente possibile. E per diverse ragioni. Intanto perché lo sposo e la sposa, ovviamente ultra vip, sono usciti per il primo appuntamento pochi giorni prima di pronunciare il fatidico sì. E infatti, almeno ufficialmente, i neo marito e moglie si frequentano da appena qualche settimana: il primo avvistamento della coppia risale allo scorso giorno di San Valentino, quando i due sono ...

Bolt - Annuncio a sorpresa su Twitter : Ho firmato per un club di calcio : Nonostante le otto medaglie d'oro alle Olimpiadi, i record del Mondo dei 100 e i 200 metri, Usain Bolt non ha mai fatto mistero di voler un giorno diventare un calciatore professionista. Ebbene, il sogno del fenomeno giamaicano potrebbe diventare presto realtà."Martedì vi dirò dove"Con un tweet, il giamaicano ha infatti annunciato di aver "firmato per una squadra di calcio! Scoprirete quale è martedì". ...

TINA CIPOLLARI - TORNATA SINGLE/ Annuncio in tv - Maria De Filippi sorpresa : "Non lo sapevo" (Uomini e donne) : Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, TINA CIPOLLARI ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli. L'opinionista ha ammesso davanti a tutti di essere TORNATA SINGLE.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:38:00 GMT)

Calciomercato Inter - l’Annuncio del presidente del Racing : “accordo per Martinez” - sorpresa nelle cifre : Inter-Martinez, è fatta. L’annuncio arriva direttamente dal presidente del Racing Victor Blanco ai microfoni di Fox Sports, sorpresa sulle cifre dell’affare: “Il ragazzo ha espresso il desiderio di giocare nell’Inter. La cifra dell’operazione supererà i 33 milioni di dollari (circa 27 milioni di euro, ndr) cercheremo di realizzare qualcosa di più visto che la clausola rescissoria con il nuovo club sarà di oltre 110 ...

Milan - Gattuso prepara la sorpresa : l’Annuncio dell’allenatore : Il Milan alla ricerca della continuità di risultati in campionato, attesa per la gara contro l’Udinese. Ecco le parole di Gattuso in conferenza stampa: “L’Udinese è una squadra fisica, per portare a casa la vittoria dovremo sudare e non sbagliare nulla: nelle ultime nove partite hanno fatto 20 punti, è una delle squadre che sta meglio. Sono soddisfatto di questi ragazzi, ecco perché non ci sono stati nuovi acquisti come ho già ...

Fiorello a Sanremo 2018 - l’Annuncio a sorpresa anche per Claudio Baglioni al Rosario della Sera (video) : Sarà Fiorello a Sanremo 2018 ad avere il compito, tra gli altri, di portare un po' di verve comica in un'edizione che sulla carta non sembra spiccare per brio. Lo stesso Fiorello ha annunciato che sarà sul palco dell'Ariston, comunicando la sua decisione di accettare l'invito ad aprire la kermesse nella prima Serata del 6 febbraio. A volere Fiorello a Sanremo 2018 era stato il direttore artistico Claudio Baglioni, che in conferenza stampa ...