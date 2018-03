Annunciato il tour di Francesco De Gregori per il 2018 | info biglietti in prevendita

Caparezza ha Annunciato le date del tour estivo : Dopo il tour indoor che ha registrato un sold out dietro l’altro, per Caparezza è già tempo di pensare alle nuove date estive. Kamehameha! #prisoner709tour #Acireale Un post condiviso da Caparezza (@fotoCaparezza) in data: Feb 16, 2018 at 10:00 PST Il cantante di “Ti fa stare bene” ha infatti annunciato le date dei concerti che lo porteranno di nuovo in giro per l’Italia nell’estate 2018. Apri ...

Annunciato l’instore tour di Nek Max Renga per il nuovo album dedicato al progetto del trio : L'instore tour di Nek Max Renga ha le sue date. I tre artisti sono pronti a incontrare i fan per la presentazione del disco che hanno voluto dedicare al tour congiunto, nel quale hanno racchiuso tutti i loro più grandi successi nei maggiori palasport italiani. I tre artisti rilasceranno il disco il prossimo 9 marzo, ma hanno già Annunciato quali saranno gli appuntamenti con i firma copie che hanno deciso per l'incontro con i fan. Si tratta ...

Annunciato il tour di Giuseppe Anastasi - da autore a interprete : biglietti in prevendita : Il tour di Giuseppe Anastasi è ufficiale. Colui che è più noto come autore che come interprete, ha deciso di scendere in campo e organizzare una tournée tutta sua nella quale andrà a supportare i brani del nuovo album rilasciato come solista. autore per Arisa ma anche per tanti altri esponenti della musica italiana, Giuseppe Anastasi ha raggiunto il mercato con un suo disco il 19 gennaio scorso, che ha voluto intitolare Canzoni ravvicinate ...

I Ministri hanno Annunciato le date dell’instore tour di “Fidatevi” : Se non vedi l’ora di incontrare I Ministri segnati le date dell’instore tour di “Fidatevi”, il loro prossimo disco di inediti in uscita il 9 marzo. Davide Autelitano (voce e basso), Michele Esposito (batteria) e Federico Dragogna (chitarra) faranno tappa in 10 città italiane per incontrare di persona i loro fan. Nel post qui sopra hanno anche annunciato anche l’arrivo di un nuovo singolo, il secondo estratto dal ...

Annunciato il tour dei The Kolors - i primi concerti dopo Sanremo 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : dopo il Festival di Sanremo, parte il tour dei The Kolors per presentare al pubblico italiano il nuovo progetto discografico, anticipato dal singolo Frida (Mai, mai, mai). La band vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2016 si è classificata al nono posto nella finale del Festival di Sanremo. Durante la kermesse ligure, i The Kolors hanno presentato il brano Frida (Mai, mai, mai), scritto da Davide Petrella, Alessandro Raina e Dario ...

U2 : Annunciato un nuovo concerto in Italia del loro eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018 : Gli U2 torneranno a trovarci in concerto in Italia anche nel 2018! La super band irlandese ha annunciato ben 4 live a Milano, in programma l’11, il 12, il 15 e il 16 ottobre al Mediolanum Forum. [arc id=”9e3c1230-d452-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Gli show in calendario nel nostro Paese fanno parte dell‘”eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018″, una serie di concerti a sostegno del loro ultimo progetto ...

Thegiornalisti : sul palco di Sanremo Tommaso Paradiso ha Annunciato il “Love Tour 2018” : Tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2018 c’era anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti che, dopo la sua esibizione con il mitico Gianni Morandi, ha fatto un annuncio molto importante. [arc id=”bb892a36-13e0-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Tommaso ha svelato le date del nuovo Tour dei Thegiornalisti, che prenderà il via a ottobre 2018 e durerà fino a novembre. Cosa aspetti! Segnati in agenda i concerti ...

Annunciato l’instore tour di Mudimbi - in gara a Sanremo 2018 con Il Mago : tutti gli eventi firmacopie : A seguito della prima esibizione al Festival di Sanremo 2018, è stato Annunciato l'instore tour di Mudimbi per l'album d'inediti Michel. Si è esibito proprio ieri sera, giovedì 8 febbraio, nel corso della terza serata della kermesse per la gara delle Nuove Proposte. Mudimbi ha portato sul palco dell'Ariston la canzone Il Mago, un brano dai toni ironici che affronta la volontà di apprezzare tutto ciò che di buono ci succede durante la ...

Concerti dei Thegiornalisti nel 2018 - date e biglietti in prevendita : Annunciato a Sanremo il Love Tour nei palasport : Annunciati a ridosso della partecipazione di Tommaso Paradiso a Sanremo i nuovi Concerti dei Thegiornalisti nel 2018: in attesa di sapere quando uscirà il nuovo album di inediti dopo il successo mainstream di Completamente sold out, che li ha resi il nuovo fenomeno commerciale del pop italiano, la band fa sapere che debutterà col suo primo Tour nei palazzetti in giro per l'Italia dopo i due live-evento dello scorso anno a Roma e ...

Riki ha Annunciato le prime date del tour estivo : Dopo aver registrato un sold out dietro l’altro con il tour indoor (compreso il concerto al Forum di Milano), Riki ha annunciato nuove date estive. Il cantante di “Balla con me” ha svelato ai fan i primi concerti del “Mania Summer tour”. Apri il diario e segnati quello più vicino a te! 7 luglioPescara – Porto Turistico 9 luglioGenova – Porto Antico 12 luglioLignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria 13 ...

Gli Arctic Monkeys hanno Annunciato le date del tour europeo : Dopo tanta, tantissima attesa ora ne abbiamo conferma: il 2018 è l’anno del ritorno degli Arctic Monkeys! [arc id=”c6e0cd3a-c6be-11e2-8a73-0026b9414f30″] La rock band inglese ha finalmente annunciato le date del tour europeo. Dopo questa bella notizia, dobbiamo dartene una non altrettanto gioiosa: al momento gli Arctic Monkeys non hanno in programma nessun concerto in Italia. via GIPHY Non disperarti troppo! Noi vogliamo ...

Annunciato l’ultimo tour di Elton John - 300 concerti fino al 2021 per l’addio alla musica : “Marito e figli la mia priorità” : Durerà ben tre anni l'ultimo tour di Elton John, che ha Annunciato come previsto l'addio alla musica, ma anche una grande tournée internazionale prima di abbandonare le scene. La superstar inglese, 70 anni compiuti nel 2017 e qualche problema di salute che lo ha costretto a rimandare i suoi ultimi concerti, ha Annunciato la sua decisione di ritirarsi nel corso di un evento a New York condotto da Anderson Cooper, celebre giornalista della ...