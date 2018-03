Annunciato il prezzo di Vive Pro e un taglio di prezzo per il Vive base

eurogamer

(Di lunedì 19 marzo 2018) HTC si appresta a mettere in commercio un nuovo, migliorato visore per la realtà virtuale, ilPro, che sarà disponibile a partire dal 5 aprile aldi 799$. La compagnia ha inoltre colto l'occasione per annunciare undideldi 100$, che scende quindi a 499$.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, ilPro potrà contare su una risoluzione di 2880x1600, ben maggiore della 1080x1200 della versione. L'headset include inoltre un sistema di cuffie integrato con cancellazione del rumore. IlPro è combatibile con SteamVR Tracking 1.0 e 2.0, quindi se avete in mente di aggiornare il vostro headset sappiate che questo non vi creerà nessun problema.Il maggior concorrente di HTC per i visori VR, Oculus, non sembra avere l'intenzione di lanciare un Rift 2 nel prossimo futuro, ma ha piuttosto preferito investire in un headset che non necessita ...