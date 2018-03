Annunciato il nuovo singolo di Lorenzo Fragola | arriva Battaglia Navale | tutti i dettagli

Shadow of the Tomb Raider : Annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga : Indietro 15 marzo 2018 2018-03-15T15:49:18+00:00 ROMA – Con l’arrivo in sala del film Tomb Raider, Square Enix e Crystal Dynamics annunciano ufficialmente il nuovo capitolo della saga videoludica.Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non si sa nulla sul nuovo […] L'articolo Shadow of the Tomb Raider: annunciato ufficialmente il nuovo capitolo della saga ...

Il nuovo Tomb Raider sarà Annunciato ufficialmente domani : Square Enix è pronta a rilasciare il primissimo trailer del nuovo Tomb Raider proprio domani,15 Marzo, in contemporanea con l’uscita in tutte le sale cinematografiche del film omonimo tratto dalla saga videoludica. Il sito Hotaku ha indagato su questa faccenda e ha svelato che il titolo sarà “Shadow of the Tomb Raider” e uscirà il prossimo 14 Settembre. Sembrerebbe che in questo capitolo scopriremo finalmente ...

Brian Eno - Annunciato nuovo box set : : News : : OndaRock : Come anticipato dal titolo, il cofanetto conterrà tracce "nuove, rare o mai diffuse" originariamente composte per installazioni artistiche in giro per il mondo. Il tutto sarà accompagnato da un ...

Alvaro Soler ha Annunciato l’uscita di “La cintura” - il suo nuovo singolo : Alvaro Soler sta per tornare con nuova musica! [arc id=”4794feba-38c2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Il cantante di “Sofia” ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “La cintura”: potrai ascoltarlo ovunque da giovedì 29 marzo. A confermare la pubblicazione della canzone è stato Alvaro stesso, con una serie di post pubblicati sui suoi social. Con la bella stagione alle porte, “La cintura” ...

Ready at Dawn : gli sviluppatori di The Order : 1886 al lavoro su un nuovo action in terza persona non ancora Annunciato : Ready at Dawn è il team responsabile della discussa esclusiva PlayStation 4, The Order: 1886, che, a quanto pare, sarebbe al lavoro su diversi fronti.Infatti, stando a quanto riportato da PlayStation Lifestyle, lo studio di sviluppo è ora impegnato nell'espansione di Lone Echo, titolo disponibile per Oculus Rift e nel lancio in Cina di Deformers.Tuttavia, sembra che i ragazzi di Ready at Dawn siano al lavoro anche su un altro progetto action in ...

Annunciato l’instore tour di Nek Max Renga per il nuovo album dedicato al progetto del trio : L'instore tour di Nek Max Renga ha le sue date. I tre artisti sono pronti a incontrare i fan per la presentazione del disco che hanno voluto dedicare al tour congiunto, nel quale hanno racchiuso tutti i loro più grandi successi nei maggiori palasport italiani. I tre artisti rilasceranno il disco il prossimo 9 marzo, ma hanno già Annunciato quali saranno gli appuntamenti con i firma copie che hanno deciso per l'incontro con i fan. Si tratta ...

Janelle Monáe ha Annunciato l’uscita del nuovo album “Dirty Computer” : Tramite un trailer che è tutto un programma, Janelle Monáe ha svelato al mondo intero il titolo del suo nuovo progetto discografico. L’album si intitola “Dirty Computer” e farà parte di un progetto audiovisivo definito dalla stessa cantante “an emotion pitcture”. Il video che annuncia l’arrivo di “Dirty Computer” è ricco di effetti speciali da fare invidia ai grandi film di Hollywood. Nel trailer, ...

Annunciato Assetto Corsa Competizione : il nuovo progetto di Kunos Simulazioni e 505 Games : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco di Kunos Simulazioni e 505 Games con licenza ufficiale Blancpain GT Series (la Competizione automobilistica organizzata da SRO Motorsports Group e sponsorizzata dalla celebre casa svizzera produttrice di orologi: Blancpain) farà il suo esordio su Steam in modalità accesso anticipato questa estate. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Caratterizzato da uno straordinario livello simulativo, ...

U2 : Annunciato un nuovo concerto in Italia del loro eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018 : Gli U2 torneranno a trovarci in concerto in Italia anche nel 2018! La super band irlandese ha annunciato ben 4 live a Milano, in programma l’11, il 12, il 15 e il 16 ottobre al Mediolanum Forum. [arc id=”9e3c1230-d452-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Gli show in calendario nel nostro Paese fanno parte dell‘”eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018″, una serie di concerti a sostegno del loro ultimo progetto ...

Egress : Annunciato un nuovo battle royale con meccaniche di combattimento in stile Dark Souls : Ciò che l'industria dei videogiochi ama più di ogni altra cosa è inseguire prodotti e tendenze di successo. Quindi non dovrebbe sorprendere che il successo di PlayerUnknown's battlegrounds abbia generato così tanti imitatori (Playerukn1wn: Friendly Fire). Come riporta Gamingbolt, probabilmente il più interessante tra questi "seguaci" potrebbe essere Egress, un nuovo gioco battle royale che è stato appena annunciato oggi.Ma cosa ha di particolare ...

Annunciato Downward Spiral : Horus Station - il nuovo titolo a gravità zero ambientato nello spazio per PS4 e PC : 3rd Eye Studios ha da poco Annunciato il suo nuovo progetto per PlayStation 4 e PC intitolato Downward Spiral Horus Station che includerà il supporto a PlayStation VR, Oculus Touch, HTC Vive, e Windows Mixed Reality e arriverà nel corso della primavera.Come segnala Gematsu, il titolo è il sequel di Downward Spiral: Prologue, già pubblicato per PC in esclusiva per la VR. In Downward Spiral Horus Station i giocatori saranno protagonisti di ...

Windows Mixed Reality : Annunciato un nuovo visore di HP : Windows Mixed Reality sarà uno dei settori su cui Microsoft si concentrerà maggiormente durante questo 2018 sia a livello software che hardware. A tal proposito, HP ha annunciato quest’oggi una particolare versione del suo visore compatibile con la realtà virtuale di Windows 10 interamente dedicata al mercato business ed Enterprise, tanto è vero che è stato denominato “Professional Edition“. Se confrontata con la variante ...

Martha is Dead : Annunciato il nuovo titolo degli autori di The Town of Light : Tempo di annunci in casa LKA, dopo quello relativo alla versione Nintendo Switch dell'horror psicologico The Town of Light, ecco che la compagnia ha svelato il nuovo progetto, Martha is Dead.Come riportato su Ivipro.it, Martha is Dead arriverà nel 2019 e proporrà ancora una volta ai giocatori un titolo dalla forte vocazione narrativa, anche se, come confermano gli sviluppatori, il ritmo sarà diverso rispetto a The Town of Light.Martha is Dead ...