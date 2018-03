Anna Tedesco le dure parole dopo l’abbandono di Uomini e Donne!

U&D - Anna Tedesco dopo l'addio : 'Chi si svende lo fa in base al prezzo del suo valore - niente!' : ROMA - Ha abbandonato 'Uomini e donne' sezione Trono Over, come anticipato da Leggo.it , dopo anni di partecipazione, ma Anna Tedesco ha ancora alcuni messaggi da lanciare attraverso Instagram. Per ...

U&D gossip : Anna Tedesco asfalta Giorgio Video : Eccoci con nuovo appuntamento con le notizie su ''#Uomini e donne'', il dating show di Canale 5, che ha appena visto Gemma Galgani vittima di un brutto gesto di Tina Cipollari. [Video] Le ultime novita' ci svelano che Anna Tedesco ha letteralmente asfaltato Giorgio Manetti, rilasciando una nuova intervista al settimanale ''Di Più''. Che cosa avra' detto di così eclatante? U&D: Anna Tedesco attacca Giorgio Manetti Le novita' di ''Uomini e ...

“Giorgio Manetti non ha detto la verità”. Ora Anna Tedesco confessa tutto. Ha lasciato il trono over - quindi lo sfogo e i retroscena sempre taciuti in puntata. E no - il Gabbiano non ne esce bene… : Il trono over perde pezzi: Anna Tedesco, una delle protagoniste degli ultimi anni, ha deciso di abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi. In effetti gli ultimi tempi sono stati duri per la dama umbra. Senza tregua, perché accusata di continuo dai suoi stessi pretendenti, dagli opinionisti e pure da persone esterne a Uomini e Donne di avere una frequentazione per Giorgio Manetti- Stanca di difendersi, Anna ha mollato la ...

Uomini e Donne : Giorgio Manetti è falso? L’attacco di Anna Tedesco : Anna Tedesco attacca Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne Dopo aver abbandonato definitivamente lo studio di Uomini e Donne e il suo percorso al Trono Senior, nel corso dell’intervistata al settimanale DiPiù, Anna Tedesco ha attaccato Giorgio Manetti. In più occasioni, i due grandi ‘amici’ sono stati accusati di avere una storia d’amore segreta al di fuori degli Studi Elios, più volte smentita dalla donna. L’ex ...

Anna Tedesco ha lasciato Uomini e Donne - parla Maria De Filippi : Uomini e Donne: Anna Tedesco ha lasciato il programma di Maria De Filippi Anna Tedesco ha lasciato Uomini e Donne. La settimana nel programma Mediaset si è chiusa con un colpo di scena. La notizia è stata data pochi minuti fa da Maria De Filippi durante la puntata del Trono Over del venerdì. Un colpo di coda inaspettato, passato quasi in sordina. La conduttrice del programma del day time pomeridiano di Canale5 ha comunicato la notizia durante ...

Giorgio Manetti/ Uomini e Donne : il cavaliere lascerà il programma come Anna Tedesco? : Al trono over di Uomini e Donne si continua a parlare della presunta relazione tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco. La dama ha deciso di lasciare il programma, cosa farà il Gabbiano?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:38:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 16 marzo 2018 : Anna Tedesco abbandona la trasmissione! : Tina Cipollari litiga aspramente con la signora Elsa, colpevole di essersi schierata dalla parte di Gemma Galgani. Parte la sfilata delle dame, ma prima del suo inizio, Anna Tedesco abbandona la trasmissione! Uomini e Donne: si parte con la sfilata, ma Anna Tedesco ancora prima, abbandona la trasmissione! La terza parte di Uomini e Donne Over inizia con la discussione tra Tina Cipollari e la signora Elsa. L’opinionista prende di mira ...

Trono Over Uomini e Donne - pesanti accuse contro Anna : la Tedesco risponde : Uomini e Donne, Anna Tedesco sotto accusa: la reazione della dama del Trono Over Ieri ed oggi sono andate in onda delle inaspettate puntate del Trono Over. Anna Tedesco è finita nuovamente sotto accusa. Questa volta a prendersela con la dama di Uomini e Donne è stata Federica, ex partecipante della trasmissione. La redazione di […] L'articolo Trono Over Uomini e Donne, pesanti accuse contro Anna: la Tedesco risponde proviene da Gossip e Tv.

Anna Tedesco - lite con Gianni Sperti/ Uomini e donne - flirt con Giorgio Manetti? Federica accende la miccia... : Uomini e donne, Anna Tedesco e Gianni Sperti: nuova discussione tra l'opinionista del programma condotto da Maria De Filippi e una delle protagoniste del Trono Over.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:48:00 GMT)

U&D - Gemma : 'Ho lavato i piatti per Giorgio' - Anna Tedesco : rivelazioni choc Video : La puntata del trono over di Uomini e Donne [Video] del 14 marzo si apre nel segno dello scontro tra Tina e Gemma. L’opinionista ha preparato un jingle speciale Brutta di Canino accompagnato da una foto della dama torinese probabilmente ritoccata. Maria De Filippi ha ‘bocciato’ l’iniziativa della Cipollari e la Galgani è entrata in studio accompagnata dalla tradizionale musica del people show. Una volta al centro dello studio la piemontese ha ...

Anna TEDESCO/ Uomini e Donne - Federica Pirri torna in studio e accusa : "Sei falsa - tra te e Giorgio 3 baci..." : Nella puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne, ANNA TEDESCO decide di lasciare lo studio dopo un confronto con Federica Pirri, ex dama del programma.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:00:00 GMT)