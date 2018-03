ANNA TATANGELO E GIGI D' ALESSIO Parla il figlio Claudio | Il rancore distrugge

Claudio D'Alessio : " ANNA TATANGELO risentita - mia sorella Ilaria poco educata" : Anche Claudio D'Alessio , figlio di Gigi, è intervenuto sulla querelle della settimana che ha visto contrapporsi le posizioni di Anna Tatangelo e la sorella Ilaria che sembr non aver particolarmente gradito le dichiarazioni dell'ex compagna del padre: A mio avviso l’articolo di vanity fair non è stato dei migliori, si evince chiaramente che quello è stato uno sfogo d’amore tipico di una donna risentita nei riguardi del suo uomo, in quei ...

Figlia di Gigi D'Alessio - il post definitivo dopo le accuse a ANNA Tatangelo : Ilaria D'Alessio , la Figlia del cantante Gigi , è tornata nuovamente sulla questione sollevata in settimana e che ha visto al centro delle polemiche Anna Tatangelo . La cantante, per anni...

“Tra Gigi D’Alessio e ANNA TATANGELO ora spunta lei” : boom! Questa è grossa per davvero. Anche perché adesso la ‘terza incomoda’ riaccende il gossip - già scatenato - sulla coppia : Sono mesi che le voci di una crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si rincorrono tra smentite e pettegolezzi. È partito tutto da una nota congiunta inviata all’Ansa a fine luglio scorso per chiedere rispetto della privacy in un momento no. Poi è arrivata l’intervista della cantante di Sora rilasciata a Vanity Fair nel numero uscito in edicola lo scorso 14 marzo e la situazione si è fatta nettamente più chiara: tra i ...