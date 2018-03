Android 8 1 Oreo Beta disponibile per tutti i Nokia 3

Il modulo Xposed Android P-ify porta le feature di Android P sui device con Oreo : Buone notizie in arrivo per gli amanti del modding: il modulo Xposed Android P-ify permette di portare le feature introdotte da Android P sui device con a bordo Android Oreo. Android P-ify è dedicato a chi voglia provare le feature di Android P senza aver bisogno di installare la Developer Preview, anzi senza dover nemmeno avere per forza uno smartphone della famiglia Pixel. L'articolo Il modulo Xposed Android P-ify porta le feature di Android ...

Google Pixel XL con Android 8.1 Oreo ha un grave bug del caricabatterie : Con l'update ad Android 8.1 Oreo per il Google Pixel XL è stato introdotto un bug che potrebbe essere pericoloso per gli utenti. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Google Pixel XL con Android 8.1 Oreo ha un grave bug del caricabatterie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) nuova versione : camere diverse con AI - e Android Oreo : Ufficializzata oggi in Cina una nuova versione dello Xiaomi Redmi Note 5 (Pro) con alcuni cambiamenti nel comparto multimediale, l’aggiunta dell’intelligenza artificiale e di Android Oreo.Da poche ore in Cina il colosso Xiaomi ha presentato una nuova variante, non sappiamo se è destinata solo al mercato cinese, del suo Redmi Note 5 (Pro).Rispetto alla versione precedentemente ufficializzata in India, ci sono alcuni cambiamenti.Xiaomi ...

Sony rilascia l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xperia XA1 - XA1 Plus e XA1 Ultra : Sony ha finalmente cominciato a rilasciare in Europa l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xperia XA1, Xperia XA1 Plus e Xperia XA1 Ultra. Allora siete curiosi di sapere in dettaglio quali sono le novità introdotte dall'update? L'articolo Sony rilascia l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Xperia XA1, XA1 Plus e XA1 Ultra proviene da TuttoAndroid.

Il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 è iniziato : Inizia dalla Francia il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8, a poche settimane dalla versione per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus, con le patch di sicurezza del mese di marzo. L'articolo Il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 è iniziato proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 su GeekBench con Android 8.1 Oreo : Huawei P20, nome in codice Emily o EML-L29, è apparso nel database di GeekBench, probabilmente per provare le potenzialità del processore Huawei Kirin 970 L'articolo Huawei P20 su GeekBench con Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 il primo Benchmark con Android Oreo 8.1 : Galaxy S9 vince a man bassa : Svelato il primo presunto Benchmark di un prototipo finale di Huawei P20 con Android Oreo 8.1: al momento il Galaxy S9 fa decisamente meglio.Nel database del famoso Benchmark per dispositivi mobile GeekBench oggi è stato individuato uno smartphone con codice seriale Huawei EML-L29 basato sul sistema operativo Android Oreo 8.1.Sembra non esserci dubbio che questo modello Emil-L29 non sia altro che il prossimo Huawei P20, gamma che sarà presentata ...

Huawei P9 e P9 Plus contrordine : l’aggiornamento Android Oreo ci sarà!? : Il Product Manager di Huawei dalla Cina conferma interfaccia EMUI 8.0 basata su Android Oreo 8.0 in arrivo per gli smartphone Huawei P9 e P9 Plus.Il mercato degli smartphone sta già attenendo l’arrivo del nuovo Android P ma molti dispositivi, anche top di gamma, non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0.Se sommariamente e con una certa chiarezza ormai sappiamo quali dispositivi otterranno la versione Oreo, ci sono ...

Samsung Galaxy S8 TIM ecco Android Oreo : firmware e link download : Samsung Galaxy S8 brandizzato TIM ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: ecco i dettagli sul firmware e come scaricarlo (link download).Anche se con un po’ di ritardo rispetto alle versioni NO Brand e quelle brandizzate dagli operatori Vodafone e Tre Italia, vi segnaliamo che da poche ore è disponibile l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy S8 brandizzati dallo storico operatore ...

Essential Phone PH-1 si aggiorna ad Android 8.1 Oreo : Essential non è stata proprio velocissima in questa occasione, alla fine però ciò che conta è che l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo per Essential Phone PH-1 è in roll out. L'articolo Essential Phone PH-1 si aggiorna ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 2 Lite è ufficiale con display 18 : 9 e Android 8.0 Oreo : Huawei Nova 2 Lite è stato ufficialmente annunciato nelle Filippine: scopriamo immagini, caratteristiche tecniche, colorazioni e prezzo del nuovo smartphone di fascia medio-bassa del produttore cinese, in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla disponibilità. L'articolo Huawei Nova 2 Lite è ufficiale con display 18:9 e Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Preordini in calo del 30% rispetto a S8. Arrivato aggiornamento Android Oreo : Secondo fonti non ufficiali, nella prima giornata le prenotazioni effettuate relative ai Galaxy S9 e S9 Plus sono in calo rispetto ai modelli precedenti.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Android 8.0 Oreo : in vista altri dispositivi programmati all’aggiornamento : In questo periodo l’attenzione è tutta rivolta verso i nuovi top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S9 e Galaxy S9 PlusI due dispositivi sono stati previsiti con la versione Android 8.0 Oreo ma Samsung non si dimentica di rilasciare l’aggiornamento anche per altri dispositiviAndroid 8.0 Oreo, quali dispositivi Samsung otterranno l’aggiornamento?La scorsa settimana, grazie al sito turco di riferimento dell’azienda, è ...

Motorola Moto G 2014 riceve Android 8.1 Oreo grazie a LineageOS 15.1 non ufficiale : Android 8.1 Oreo arriva anche su Motorola Moto G 2014, sebbene in via non ufficiale, grazie alla prima release di LineageOS 15.1: link per il download e maggiori informazioni. L'articolo Motorola Moto G 2014 riceve Android 8.1 Oreo grazie a LineageOS 15.1 non ufficiale proviene da TuttoAndroid.