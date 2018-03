Andrea Petrolito | padre di Laura uccisa e gettata in pozzo a Caniccatini | Il

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) "Il suo compagno era possessivo e violento, la picchiava sempre". Lo dicedi, la ventennein una Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, dal suo compagno adesso in carcere."Poco tempo fa - ha detto davanti alle telecamere della Tgr Rai Sicilia - aveva chiesto a un assistente sociale di andare a vivere in una comunità. Se questo assistente sociale avesse fatto il suo lavoro in modo giusto, adessosarebbe ancora viva"."Il delitto è avvenuto nell'ambito di un rapporto travagliato, contrassegnato da tempo da litigi e da un tasso di gelosia elevato. Riteniamo che non ci fosse premeditazione, è stato un classico delitto d'impeto, anzi potremmo parlare di un caso di violenza progressiva, di una progressione della violenza", ha detto il procuratore di Siracusa Francesco in conferenza stampa. "Nella tarda ...