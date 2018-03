Analisi Tecnica | Future FTSE MIB del 19 03 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 19/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove in territorio negativo il principale indice di Francoforte , che si attesta a 12.257, con un calo dell'1,07%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 19/03/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il cross Euro / Dollaro USA , portandosi a 1,2313. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 19/03/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il principale indice di Atene , attestandosi a 808,57, con un calo dello 0,66%. Attesa per il resto della seduta ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 19/03/2018 : Chiusura del 19 marzo Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' Hang Seng Index , che in chiusura evidenzia un timido +0,04%. La struttura di medio periodo resta connotata ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 19/03/2018 : Chiusura del 19 marzo Seduta in frazionale rialzo per lo SSE di Shanghai , che ha terminato gli scambi in aumento a 3.279,3. Il quadro tecnico dell' indice della Borsa di Shanghai segnala un ...