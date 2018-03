Ambiente | il Comune di Messina aderisce a ‘Earth Hour-Ora della Terra’ | al buio Palazzo

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Ildia ‘Earth-OraTerra’, l’evento globale del Wwf dedicato all’e al clima che si svolgerà sabato prossimo. L’iniziativa da diversi anni è sostenuta e patrocinata dall’Anci quale momento di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici. Per l’occasione in molte città di tutto il mondo saranno spente per un’ora le luci, dalle 20.30 alle 21.30, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno di cittadini e Istituzioni verso la sfidariduzione delle emissioni. Dalla prima edizione di ‘Earth’ che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola disi è rapidamente propagata in ogni angolo del pianeta, lasciando alpiazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, il Ponte sul ...