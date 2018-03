Alle 17 un' imperdibile diretta con God of War | Q&A | tante nuove informazioni e video

Alle 16 un'imperdibile diretta dedicata a Far Cry 5 : Manca poco meno di un mese al 27 marzo, data di uscita di Far Cry 5, nuovo interessante capitolo di una saga ormai storica per Ubisoft e un gioco che sin dall'annuncio ha fatto discutere parecchio.Si tratta di un titolo che propone alcuni cambiamenti alla formula di gioco sicuramente molto interessanti ma ciò che ha attirato l'attenzione dei più è l'evidentissima novità a livello di setting. Far Cry 5 abbandona isole esotiche e paesi lontani per ...

Alle 13 : 45 un'imperdibile diretta con la beta di Metal Gear Survive : Metal Gear Survive è una delle uscite sicuramente più attese e interessanti della prossima settimana, per cui quale occasione migliore se non la beta per fare una diretta nella quale sviscerare ciò che il gioco ha da anticiparci prima del lancio ufficiale?Appuntamento dunque Alle 13:45 con la nostra live, in compagnia del nostro Legolastef90, per redimere ogni vostro dubbio, rispondere a domande in diretta e commentare assieme la beta di questo ...

Alle 21 : 30 un'imperdibile diretta in compagnia dell'ispirato Fe : È una delle uscite più interessanti della settimana e il protagonista assoluto della nostra ultima diretta della giornata. Stiamo parlando di Fe, nuovo titolo dell'etichetta EA Originals disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One e Switch.Sulle nostre pagine trovate già la recensione del gioco ma nel caso non lo conosciate sappiate che nel titolo vestiremo i panni di Fe, una piccola creatura immersa in un mondo tutto da scoprire e con cui ...

Alle 15 una diretta imperdibile con il remake di Shadow of the Colossus : L'uscita è ancora lontana una settimana ma le recensioni sono già state pubblicate dimostrando una critica compatta ed estremamente positiva: il remake di Shadow of the Colossus ha colpito nel segno dando nuova linfa vitale a un capolavoro che non questa svecchiata attira sia chi non ha mai provato il gioco che tutti coloro che invece lo hanno già amato ai tempi dell'uscita su PS2 (o PS3).Nella giornata di oggi vi portiamo alla scoperta del ...