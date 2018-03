Allarme in Italia | cozze contaminate

Bufala Trattato di Caen o nuovo Allarme nazionalista? Precisazioni tra Italia e Francia : Da alcuni giorni sta prendendo piede in Rete quella che in molti hanno prontamente definito "Bufala Trattato di Caen". In cosa consiste esattamente? Si tratta di una notizia che crea allarmismo tra coloro che sono sempre pronti a difendere valori nazionalisti, magari schierandosi contro decisioni politiche che sulla carta potrebbero dare meno peso all'Italia al cospetto di altri Paesi. In pratica, la fonte originale (un giornale sardo) afferma ...

“Alimento contaminato e pericoloso”. Allarme in tutti i mercati e supermercati in Italia - l’avvertimento : “Ecco cosa dovete fare” : L’Allarme è stato lanciato in tutta Italia in una nota, pubblicata sul proprio sito internet, dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. L’allerta nazionale riguarda la possibile presenza del pericoloso batterio Escherichia Coli. L’alimento in questione per cui si teme la contaminazione sono cozze vive in arrivo dalla Spagna. In questa specie di frutti di mare, infatti, è probabile la ...

Cozze in arrivo dalla Spagna contaminate con Escherichia Coli : è Allarme in Italia : Il Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare, ha lanciato l'allarme in tutta Italia per la presenza sul mercato di Cozze vive in arrivo dalla Spagna contaminate da Escherichia Coli: già avviato il ritiro sul mercato nazionale tra Grande Distribuzione e pescherie e mercati.Continua a leggere

Gianni Letta : 'Salvini troppo spregiudicato' - Forza Italia in Allarme : Ormai dentro Forza Italia Matteo Salvini è detto lo ' spregiudicato '. E Silvio Berlusconi sa bene che questa è la politica che guida i vincitori: imporre la linea. Ché, in questo caso, significa vincere la partita sulla presidenza delle Camere. Il leader della Lega dà per scontato che Montecitorio andrà al ...

"L'Italia è troppo calda. Possibili violenti tornado in arrivo". L'Allarme del Cnr : Sarebbero almeno otto i feriti, di cui uno grave, provocati dalla violenta tromba d'aria che si è abbattuta in serata nel Casertano. Lo riferisce il 118 di Caserta. Si tratta di persone residenti soprattutto a San Nicola la Strada, comune tra i più colpiti, sorpresi in auto o a piedi dalla tromba d'aria, e colpiti da oggetti o detriti, o coinvolti in incidenti stradali; sette avrebbero riportato soprattutto fratture agli arti e ...

Inghilterra - Allarme Kane : salta l'Italia. E c'è paura per il Mondiale : Un uragano rischia di abbattersi sulla Nazionale inglese e sul Tottenham: l'infortunio alla caviglia destra di Harry Kane, rimediata contro il Bournemouth, tiene tutti in apprensione. Il centravanti, ...

“Un italiano su quattro a rischio povertà” : l'Allarme di Bankitalia : Ormai sono anni che l'Italia è flagellata dalla crisi e a farne le spese sono ovviamente i cittadini: quasi un italiano su quattro è a rischio povertà, un valore che non era mai stato...

Adolescenti italiane - è Allarme : fumo - vita sedentaria e obesità : Le Adolescenti italiane non sempre seguono stili di vita sani ed equilibrati. L'8% delle bambine è obesa e la metà delle under 14 non pratica regolarmente sport o attività...

Allerta Meteo - Italia spaccata in due : nubifragi al Centro/Nord - Allarme alluvione. Caldo estivo al Centro/Sud [LIVE] : 1/6 ...

“Terremoto al Sud Italia”. L’epicentro in mare ma scatta l’Allarme : un forte boato - poi fumo nero. Paura tra la popolazione - spaventa quello che c’è là sotto : Giornata di Paura nel bel mezzo del mare Tirreno. Una potente forte di terremoto è stata registrata alle 21,15 di mercoledì 7 marzo al largo delle coste calabresi. Il sisma, secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 4.4 a profondità di 389 chilometri. Proprio l’elevata profondità ha impedito che la scossa venisse avvertita dalla popolazione alle isole Eolie, relativamente ...