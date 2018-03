Alessandro Di Battista lancia la nuova moda che investe i politici di tutti i partiti

Alfonso Bonafede e Alessandro Di Battista tra i grillini più ricchi. Quanto guadagnano gli altri? : Quanto guadagnano i grillini in parlamento? Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, nel 2017 ha dichiarato 98.471,04 euro. Dei suoi nuovi capigruppo, al momento, si conosce la documentazione patrimoniale del solo Danilo Toninelli, che guiderà la squadra pentastellata al Senato, il quale ha dichiarato un reddito imponibile di 94.086 euro.Alessandro Di Battista nel 2017 dichiara 113.471 euro mentre Paola ...

M5s - Alessandro Di Battista avverte Di Maio : 'Attenti a come ci muoviamo - perché...'. Camera e Senato - scelta cruciale : 'Stiamo attenti a come ci muoviamo. Dobbiamo conquistare una presidenza'. L'allarme rosso è di Alessandro Di Battista , l'alter ego di Luigi Di Maio . L'avvertimento al Movimento 5 Stelle viaggia su ...

Alessandro Di Battista - il tutor dei neo-eletti M5s : darà lezioni di comunicazione - siamo a posto : Alessandro Di Battista resta fuori dal Parlamento, ma la sua esperienza politica al fianco del M5s non è finita. E non tanto perché, si ipotizza, alle prossime elezioni potrebbe tornare in campo, magari come candidato premier. Il punto è che, come rivela il Corriere della ...

Alessandro Di Battista risponde a Matteo Renzi : "Pur di non dimettersi frantuma il Pd" : "Pur di non dimettersi realmente, Matteo Renzi è disposto a frantumare il Partito Democratico". La risposta del Movimento 5 stelle alle (non) dimissioni del segretario dem arriva a stretto giro. Nelle stanze dell'hotel Parco dei Principi di Roma l'intero comitato elettorale è in smobilitazione. Ma viene deciso di spedire Alessandro Di Battista a fare una breve dichiarazione di fronte ai microfoni: "Io un discorso così ...

Alessandro Di Battista - M5s/ Elezioni 2018 : l'abbraccio con Di Maio e l'avviso - "dovranno parlare con noi" : Alessandro Di Battista, M5S: grande euforia tra le fila pentastellate per i risultati ottenuti alle Elezioni politiche 2018, l'abbraccio con Di Maio e l'avviso agli altri partiti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:18:00 GMT)

Luigi Di Maio - raptus di gioia agli exit-poll. E Alessandro Di Battista : 'Tutti ora devono parlare col M5s' : Dopo i primi dati, il M5s grida subito al trionfo . Il primo a farlo è stato Alfonso Bonafede , deputato uscente e candidato ministro alla Giustizia, che a caldissimo ha affermato: 'Chiaramente i ...

Alessandro Di Battista va a votare ma sbaglia seggio : "È colpa del cambio di residenza" : Fuoriprogramma per il deputato del M5S Alessandro Di Battista. Stamani si è recato al seggio di via Taverna, a Roma, per votare ma il suo nome non era nelle liste. Dopo alcuni minuti di incertezza Di Battista è stato indirizzato verso il seggio di via Vallombrosa."È colpa del mio cambio di residenza, ti devono mandare un tagliandino e a me non è arrivato", ha detto il deputato un po' imbarazzato. I giornalisti, che lo ...

Nel camper di Alessandro Di Battista a Laterina - paese di Maria Elena Boschi - ultimo dei 42 comizi del tour : "Andrea, vai con la musica". Il camper di Alessandro Di Battista sta entrando nella piazzetta di Laterina, ultima di 42 tappe di un tour che lo ha portato in giro per l'Italia. Ogni volta lo stesso rito: all'arrivo l'abitacolo si riempie dell'overture di Guerre Stellari. Un po' per caricarsi, ma ormai anche per scaramanzia.È stata l'altra campagna elettorale, quella con felponi, piogge e piccoli centri. Quella di piazza mentre Luigi Di ...

Piazzapulita - con Alessandro di Battista : ospiti e anticipazioni giovedì 1 marzo : Lo streaming della puntata di Piazza Pulita di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Piazzapulita sulle elezioni, ospiti di questa sera Nell'ultima puntata prima delle ...

Cannonate contro la Boschi e papà Tiziano. Alessandro Di Battista accende la piazza a Rignano - a due passi da casa di Matteo Renzi : C'è un grado a Rignano sull'Arno quando Alessandro Di Battista arriva a bordo del suo camper. In piazza ci sono quattrocento persone. "Mai viste tante da queste parti", dice la signora Maria. "Poco tempo fa è venuta Roberta Pinotti, il ministro della Difesa. Eravamo 36, 37, non si arrivava a 40". In piazza Martiri della libertà, dove è stato montato il palchetto sul quale la star 5 stelle sale accolto dall'ormai ...

Alessandro Di Battista : l'altra faccia del M5S : Dice di essersi ritirato dalla politica ma affianca Luigi Di Maio nella campagna elettorale. Il motivo? Si prepara alla futura leadership

Silvio Berlusconi - la bastonata ad Alessandro Di Battista : 'Linguaggio violento - ne dice una all'ora' : Il nemico pubblico numero uno di Silvio Berlusconi ? È Alessandro Di Battista . Intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, il leader di Forza Italia ha commentato il clima di ...

Alessandro Di Battista : "I politici sono come i pannolini - vanno cambiati spesso" : "C'è una battuta che dice che i politici sono come i pannolini: occorre cambiarli per la stessa ragione e con la stessa cadenza..". A dirlo è il deputato dei 5 stelle, Alessandro Di Battista, a Mattino 5.Intervistato poi da Rtl 102,5, afferma: "Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica di massa del Paese; è normale che ci siano visioni diverse all'interno, ma tutti crediamo nel programma. Io di Di Maio mi fido ...