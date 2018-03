Al via la Torino Cocktail Week

Torneo di viareggio : Torino - agli ottavi c'è il Rijeka. Inter con la Pro Vercelli - Milan col Parma. : Dando un occhio alla fase a gironi, chi non sorride è il Torino. A punteggio pieno nel proprio raggruppamento, i granata hanno forse gli ottavi di finale più ostici, nella settantesima edizione della ...

Olimpiadi invernali 2026 - Torino invia la lettera di interesse al Coni : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione...

Torino - Appendino invia manifestazione d’interesse per le olimpiadi invernali. Ricucito - per ora - lo strappo interno : Chiara Appendino ha inviato al Coni la manifestazione di interesse per le olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 2026. Ora la questione passa a Giovanni Malagò che, d’intesa con il governo, dovrà mandare entro il 31 marzo la lettera al Comitato olimpico internazionale. L’invio della lettera firmata dalla sindaca di Torino è stato fatto oggi, dopo la lunga riunione di venerdì sera tra lei e i consiglieri comunali M5s, tra cui ci sono alcuni ...

Olimpiadi 2026 - Torino invia una 'lettera d'interesse' al Coni - : L'iniziativa è stata annunciata dall'amministrazione cittadina. La decisione arriva dopo una riunione di maggioranza durante la quale i consiglieri dell'M5s sono riusciti a trovare una linea comune ...

Appendino trova l'intesa con i consiglieri M5S 'dissidenti' : inviata la lettera di interesse di Torino per le Olimpiadi 2026 : La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina.Il gruppo M5s nel consiglio comunale di Torino "appoggia la decisione della sindaca Chiara Appendino", che ha inviato al Coni una lettera dichiarando la manifestazione d'interesse della Città per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026. ...

Olimpiadi invernali 2026 - Torino invia la lettera di interesse al Coni : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina. ...

Olimpiadi invernali 2026 - Torino invia la lettera di interesse al Coni : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina. ...

Olimpiadi invernali 2026 - Torino invia la lettera di interesse al Coni : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione...

Roma - sparatoria in via Ozanam : carabiniere spara e colpisce due donne in motorino : sparatoria in via Federico Ozanam, a Monteverde. Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si è arrestata all'...

Roma - sparatoria in via Ozanam : carabiniere spara e colpisce due donne in motorino : sparatoria in via Federico Ozanam, a Monteverde. Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si è arrestata all'...

Roma - sparatoria in via Ozanam : carabiniere spara e colpisce due donne in motorino : sparatoria in via Federico Ozanam, a Monteverde. Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si...

Torneo di viareggio : l'Inter batte il Parma - decide Colidio. Torino già agli ottavi : Getty Images Mancava giusto la sua firma. Quella dell'uomo che al primo ballo di San Siro ha risposto con due gol e una Supercoppa Italiana Primavera portata in dote alla sua Inter, lo scorso gennaio .

DIRETTA/ Torino Perugia (risultato finale 3-1) : i granata volano agli ottavi! (viareggio Cup 2018) : DIRETTA Torino Perugia: risultato finale 3-1. Con la seconda vittoria i granata sono già qualificati agli ottavi della Viareggio Cup 2018, il Grifone si giocherà tutto nell'ultima sfida(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Diretta/ Torino Perugia (risultato live 2-1) streaming video e tv : girandola di emozioni! (viareggio Cup 2018) : Diretta Torino Perugia: info streaming video e tv. I granata di Coppitelli tornano in campo nel secondo turno del girone 5 dopo aver battuto la naizonale Under 19 della cina.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:09:00 GMT)