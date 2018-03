Al via a Milano il 22° Corso Base “Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano”

Milano - canestri - corde e fantasia : in via Bramante la colazione arriva «al volo» : La finestra al terzo piano di via Bramante si apre alle 7.30. Scende un cestino vuoto, appeso a un nastro da pacco. arrivato a un metro da terra si appesantisce di brioche. Poi la risalita verso la ...

FUGA DI GAS MILANO - EVACUATO PALAZZO 8 PIANI/ via Pezzotti - sfollati in attesa sugli autobus : MILANO, FUGA di gas in PALAZZO di otto PIANI: evacuate 26 famiglie in via Pezzotti-viale Tibaldi, sfollati ospitati sugli autobus del Comune. Tecnici: "situazione risolta entro sera"(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Milano : al via sperimentazione - parcheggi gratis per chi dà passaggi in auto (2) : (AdnKronos) - Secondo le linee guida definite dall'amministrazione l'uso gratuito del parcheggio sarà consentito ai proprietari di veicoli trasporto persone con massimo nove posti compreso il conducente. Dovranno registrarsi alla piattaforma e dovranno avere almeno un passeggero per il primo anno de

Milano : al via sperimentazione - parcheggi gratis per chi dà passaggi in auto : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - Incentivare l'utilizzo condiviso dell'auto privata. Offrendo il parcheggio gratuito per tutto il giorno in aree appositamente riservate a Milano a chi mette a disposizione un passaggio sulla propria auto ad altre persone. La giunta del Comune di Milano ha approvato le l

Milano : al via da piazza Luigi di Savoia riqualificazione Stazione Centrale (2) : (AdnKronos) - Anche i Magazzini Raccordati sono destinati a essere rinnovati. Mentre è allo studio da parte di Grandi Stazioni Retail un progetto di sviluppo sul lungo termine, gli spazi saranno la location delle esposizioni di Ventura Project in occasione del Fuorisalone. Entro il secondo semestre

Milano : al via da piazza Luigi di Savoia riqualificazione Stazione Centrale : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - Partirà dalla riqualificazione dell’area della Stazione lungo piazza Luigi Di Savoia il piano di sviluppo e rivitalizzazione del quartiere attorno alla Stazione Centrale di Milano e i Magazzini Raccordati. Entro l’estate Grandi Stazioni Retail, in accordo con l’amminist

Diretta Milano Sanremo 2018/ Streaming video Rai : Sagan in fuga - tra gli azzurri spunta Viviani : Diretta Milano Sanremo 2018: info tv e Streaming video, percorso e vincitore. Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.

Milano - caso Afol : Silvia Sardone «rischia» l'assessorato al Lavoro : Entrerà in giunta grazie alla quantità di voti personali ricevuti. Silvia Sardone ha raccolto più di 11 mila preferenze, distaccata di pochi voti dal recordman Giulio Gallera, anche lui di Forza ...

LIVE Milano-Sanremo 2018 in DIRETTA : la Classicissima in tempo reale. Sagan e Kwiatkowski favoriti - l’Italia punta su Viviani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Milano-Sanremo 2018. Vi aggiorneremo in tempo reale, minuto per minuto e sin dalla partenza, sulla Classicissima di Primavera, una corsa che vale una carriera. Il grande favorito, neanche a dirlo, sarà il tre volte campione del mondo Peter Sagan, sinora sempre respinto in carriera sulle strade della Liguria. Lo slovacco dovrà vedersela principalmente con il polacco Michal Kwiatkowski, vincitore ...

Coppa Milano-Sanremo 70 gioielli su ruote al via da 22 marzo : Tanti sono gli equipaggi stranieri, a conferma dell'importanza della gara sia per il settore che per gli appassionati di tutto il mondo. Tra le auto in gara, veterana tra le veterane sarà la Fiat ...

Milano : al via 'Quartieri connessi' per riqualificazione periferie : Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Attivare nove spazi di proprietà del Comune di Milano in quartieri periferici ora inutilizzati, stimolando il protagonismo degli attori sociali, culturali ed economici. Riqualificarli e trasformarli in servizi per il quartiere, con la realizzazione di una piattaforma we

Milano-Sanremo - tutti contro Sagan e Kwiatkowski. Per l'Italia ci sono Nibali e Viviani : I due corridori più quotati per la vittoria sul traguardo di Sanremo, sono il campione del mondo Peter Sagan della Bora Hansgrohe e Michal Kwiatkowski della Sky. Il polacco della Sky questa corsa l'...

Milano- Sanremo - la striscia nera e le speranze azzurre - da Viviani a Nibali : Genova. Sognando una Milano-Sanremo italiana. L'ultimo azzurro a vincere la Classicissima è stato Pippo Pozzato, nel 2006 . Il record negativo di 16 edizioni senza vittorie , dal 1953 con Petrucci al ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : da Sagan a Viviani - il borsino dei favoriti : Milano-Sanremo numero 109 incertissima perché corsa probabilmente sotto la pioggia e da squadre con soli sette elementi, 175 in tutto. Via Roma attende un possibile sprint, ma le soluzioni alternative ...