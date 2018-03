Akira | la distopia post-apocalittica di Katsuiro Otomo | torna nelle nostre sale

gqitalia

(Di lunedì 19 marzo 2018) A trent’anni di distanza dall’uscita originale,con una proiezione evento solo il 18 aprile, il lungometraggio animato basato sull’opera cult del mangaka. Nato originariamente come manga e apparso per la prima volta nel 1982 sulle pagine della rivista nipponica Young Magazine, nel 1988 venne adattato a lungometraggio animato scritto e diretto dallo stesso, che ne curò maniacalmente ogni aspetto, dall’elaborazione del layout alle correzioni dei disegni chiave. La realizzazione del film ha richiesto un enorme sforzo impegnando tutte le maggiori compagnie di produzione cinematografica giapponese – tra cui Bandai, Toho, Kodansha, Minichi, Laser Disc Corporation e Tokyo Movie Shinsa – nella societàCommittee, creata appositamente per produrre questo adattamento animato. Sforzi e investimenti vennero però ampiamente ...